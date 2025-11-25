Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Valencia se convierte en epicentro iberoamericano de las artes escénicas de la mano del congreso PUENTE

El encuentro tiene como objetivo principal fortalecer la internacionalización del sector y generar nuevas alianzas

Erika Manso

Valencia

Martes, 25 de noviembre 2025, 18:10

La ciudad de Valencia da un paso más, abre esta semana sus escenarios al diálogo internacional con el inicio de PUENTE, el nuevo Congreso Iberoamericano ... de Artes Escénicas, que reunirá del 25 al 29 de noviembre a más de 40 profesionales de quince países de Latinoamérica y España. El encuentro, impulsado por Inestable y acogido por La Rambleta, aspira a consolidarse como un espacio estratégico de cooperación central entre Europa y el ámbito latinoamericano.

