Valencia se convierte en epicentro iberoamericano de las artes escénicas de la mano del congreso PUENTE

La ciudad de Valencia da un paso más, abre esta semana sus escenarios al diálogo internacional con el inicio de PUENTE, el nuevo Congreso Iberoamericano ... de Artes Escénicas, que reunirá del 25 al 29 de noviembre a más de 40 profesionales de quince países de Latinoamérica y España. El encuentro, impulsado por Inestable y acogido por La Rambleta, aspira a consolidarse como un espacio estratégico de cooperación central entre Europa y el ámbito latinoamericano.

Con el objetivo de fortalecer la internacionalización del sector y generar nuevas alianzas, PUENTE nace para tender «una conexión sólida y duradera entre creadores, gestores y programadores a ambos lados del Atlántico», tal como destacaron sus organizadores durante la presentación oficial del congreso. El acto contó con la participación de representantes clave de la cultura valenciana, como Álvaro López Jamar, director del Institut Valencià de Cultura o Ester Olivas, directora general de emprendimiento e internacionalización, quienes subrayan la necesidad de fortalecer las colaboraciones institucionales para impulsar la innovación en las artes escénicas.

Durante cinco días, PUENTE desplegará más de 30 actividades que combinarán charlas, mesas de debate, talleres, laboratorios, presentaciones y sesiones de trabajo colaborativo. Las propuestas se articulan en torno a cuatro rutas de pensamiento: residencias, movilidad, mediación y modelos de gestión. Las mañanas estarán dedicadas a la reflexión, mientras que las tardes se llenarán de funciones en vivo y las noches de programación cultural local.

El congreso culminará el 29 de noviembre en el Centre del Carme de Cultura Contemporània (CCCC), coincidiendo con la exhibición de Migrats Dansa, poniendo en valor las conexiones entre creación contemporánea y nuevos públicos.

Uno de los momentos más esperados de PUENTE serán los 'showcases' del Teatre Principal de València, que ofrecerá funciones los días 25, 26 y 27 de noviembre. Cada sesión presentará el trabajo de tres compañías valencianas, lo que supone una oportunidad excepcional para mostrar la diversidad del tejido escénico local ante programadores y agentes internacionales en busca de nuevas colaboraciones.

Entre los más de 41 participantes se encuentran, directores, productores y gestores culturales de países como México, Perú, Chile, Colombia, Argentina, Brasil, Portugal o España. PUENTE aspira a convertirse en un espacio donde crear nuevas redes profesionales, compartir experiencias y generar sinergias creativas que impulsen el crecimiento del sector a nivel global.

Del mismo modo, con esta primera edición, Valencia se consolida como un puente cultural entre continentes, reforzando su papel como punto de encuentro para el impulso de las artes escénicas contemporáneas.