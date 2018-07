Ureña y Román calientan el mano a mano Ureña y Román, ayer, en Aula LAS PROVINCIAS. / j. monzo El diestro murciano asume las cornadas como el peaje de la profesión y el valenciano confiesa que cuesta lidiar con el miedo ÁNGEL BERLANGA VALENCIA. Jueves, 19 julio 2018, 00:25

Los matadores de toros Román y Paco Ureña participaron ayer con éxito en una nueva edición de Aula LAS PROVINCIAS. Los dos diestros llenaron la sala Alfonso el Magnánimo del Centro Cultural La Beneficencia y calentaron el mano a mano que sostendrán el próximo 28 de julio en la plaza de toros de Valencia. En el acto, moderado por el crítico taurino José Luis Benlloch, participó también el gerente de la empresa que gestiona la plaza de toros, Nacho Lloret, y contó con la asistencia del nuevo presidente de la Diputación Provincial de Valencia, Toni Gaspar, de Gonzalo Zarranz, presidente del Consejo de Administración de Federico Domenech, y de Pablo Salazar, jefe de Opinión de LAS PROVINCIAS.

Más de un centenar de personas asistieron al encuentro dialéctico entre los matadores. «Este mano a mano tiene fundamento y una base sólida: tanto a Román como a mí se nos ha dado bien Valencia, especialmente en la Feria de Julio, y la gente quiere vernos juntos», afirmó Ureña, quien sobre su compañero y rival reconoció: «Le admiro y le respeto, tiene un corazón tremendo. No es fácil torear con quien quieres porque sufres mucho más, pero también da tranquilidad saber que, fruto de esa confianza, puedes comentar con él cualquier cosa durante el festejo».

«En un mano a mano hay una rivalidad más directa. Imagínate si uno corta tres o cuatro orejas, el otro nada y además tienes que verle la cara al día siguiente... Aquí se trata siempre de estar mejor que el otro. La rivalidad en carteles así es más fuerte que en los de una terna», subrayó Román.

El nuevo presidente de la Diputación, Toni Gaspar, asiste al encuentro taurino

Tanto uno como otro han triunfado con fuerza en Valencia los últimos años. «Junto con Madrid, es la plaza que más cambiado el sentido de mi trayectoria», admitió Ureña; «para mí Valencia es mi tierra, mi casa, y junto con Bilbao y Madrid es la plaza que me ha puesto a funcionar», refrendó Román.

Ambos confesaron pasar miedo, especialmente ante citas de la envergadura de la de Valencia. «Yo noto que me crece más la barba», apuntó Ureña. «Digo: 'vamos, que hoy hay que arrimarse' y sin embargo mi cuerpo no va, no me deja. Somos humanos y no siempre somos capaces de desarrollar lo que llevamos dentro», remachó el murciano. Román intervino para apuntar: «El miedo es bonito, a mí al menos me gusta sentirlo. Es parte del toreo, aunque es complicado lidiar con él. A mí se me seca la boca y me vuelve insoportable».

A pesar los temores lógicos, tanto uno como otro han demostrado con creces valor ante los toros. Este mismo año, sin ir más lejos, ambos han caído heridos y han vuelto a la cara del toro sin ver mermado su ánimo. Ureña, de hecho, reapareció el pasado fin de semana apenas unos días después de ser corneado en Pamplona. Lo hizo con los puntos puestos: «Y aún los llevo», aseguró. «Las cornadas son parte de la profesión", añadió Ureña. «Son el peaje que tenemos que pagar los toreros y, aunque nunca quieres que lleguen, hay que aceptarlas con naturalidad cuando lo hacen», sostuvo el valenciano.

Los dos sueñan con triunfar de nuevo en la feria. «Quiero dejar huella, en esta plaza y en el toreo en general. Busco aportar algo a la profesión, que me paren por la calle y me digan: 'Por ti me gustan los toros' o 'tu vida es un ejemplo para la mía'. Eso me ha pasado y es emocionante», relató el murciano. «Para eso -aseguró- la persona debe estar unida al torero. Si no lo está, es imposible dejar huella».

Román, por su parte, dijo: «Se torea como se es y se torea como se está. Yo soy muy transparente, muy natural, y tengo claro que aquí cada cual está donde se merece. Cuando te entregas de verdad es cuando llega la recompensa. ¿Renuncias? Si me he privado de algo lo he hecho encantado. En el toreo, como en la vida, si quieres ser alguien importante tienes que trabajártelo».

Por otro lado, Lloret resaltó que el duelo entre Román y Ureña «hace justicia a lo vivido en Valencia los dos últimos años. Es un cartel muy oportuno». Además, recordó que lidiarán la corrida de Luis Algarra, «ganadería triunfadora en las dos últimas ferias de Julio y que tiene muy buen cartel tanto en las plazas como en las calles de nuestros pueblos».

Pedro Toledano abrió el acto y recordó a los dos toreros que la plaza de Valencia «ha sido escenario, a lo largo de su historia, de numerosos mano a mano; es un coso con mucha sensibilidad para este tipo de festejos».