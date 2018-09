Ureña estable y esperanzado Domingo, 23 septiembre 2018, 00:34

Paco Ureña, gravísimamente herido en un ojo, permanece ingresado en el Hospital Universitario de Albacete, de donde llegan noticias esperanzadoras sobre su estado. El doctor Jesús Cuesta que está siguiendo muy de cerca la evolución del torero ha manifestado: «Le noto mejor de ánimo, más realista pero sin perder la esperanza porque la movilidad ocular y del párpado se conserva y ha bajado la inflamación. Siguen sin surgir complicaciones, no hay señales de infección ni fiebre y eso ya es importante».

Los médicos, no obstante, siguen siendo muy cautos en torno a los pronósticos de la futura visión del torero: «No hay que crear falsas esperanzas -apuntan-, de momento seguimos muy pendientes de evitar que pierda el globo ocular y hasta que ese peligro no haya pasado no daremos los siguientes pasos». Ureña está rodeado de los suyos en el hospital. El torero da pequeños paseos por las instalaciones. «Hay que tener paciencia -insisten los facultativos que le atienden-, pero analizando la evolución favorable, la esperanza no debe perderse».