Lo último de Carmen Calvo, en Valencia

La galería Luis Adelantado de Valencia inaugra este jueves 'El sueño de la serpiente', una exposición colectiva que reúne obras y artistas de diferentes etapas ... de la galería junto a una pequeña selección de artistas relevantes en el panorama actual.

Cocomisariada por Olga Adelantado, que acaba de cumplir su décimo aniversario como directora de la galería, y la comisaria, crítica de arte y escritora Johanna Caplliure, la muestra reúne una veintena de trabajos de las artistas Mar Arza, Carmen Calvo, Lucía C. Pino, Milagros de la Torre, Susy Gómez, Mónica Mays, Eva Lootz, Emmanuela Soria Ruiz y Montserrat Soto. En este recorrido, Carmen Calvo actúa como piedra angular que conecta ambos momentos de la galería.

A través de todo tipo de técnicas contemporáneas, como la fotografía, la escultura, los materiales orgánicos o las esculturas que devienen instalaciones, la muestra aborda temas como la memoria y el olvido, la censura y la resistencia, los procesos y la transmutación de la materia, el territorio y la naturaleza, la intimidad y la comunidad, lo frágil y lo poderoso.

'El sueño de la serpiente' apela a una construcción de la obra a través del objeto, la historia, la memoria, el anonimato o el territorio. En este sentido, la muestra se plantea como un recorrido en diferentes temporalidades, con diferentes intensidades creativas donde hay una apuesta por artistas que inspiran a la galería en la formulación de nuevas posibilidades de hacer arte, pero, también, de generar mundos.

Con el objetivo de celebrar el aniversario de Olga Adelantado, El sueño de la serpiente pone el foco en cómo se podrían conjugar los dos momentos de la galería: el primero con Luis Adelantado, fundador de la galería, y el segundo con Olga Adelantado, para desplazarnos a una muestra autorial. «Queríamos mirarnos con honestidad: elegir las obras que nos han hecho crecer y ponerlas a conversar con artistas que hoy empujan otras posibilidades. Esa fricción afectiva es nuestra manera de pensar el futuro», asegura Olga Adelantado.