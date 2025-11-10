Xuso Jones y Sandra Barneda darán las Campanadas en Mediaset Los dos presentadores del grupo son su apuesta para este año

A. Pedroche Lunes, 10 de noviembre 2025, 00:58 Comenta Compartir

De cara a las Campanadas 2025, Mediaset ha decidido volver a cambiar de pareja de presentadores. El año pasado, tras toda la polémica que implicó a los Mozos de Arousa, los encargados fueron Ion Aramendi y Blanca Romero. Ahora el grupo apuesta por otros presentadores de la casa: Sandra Barneda y Xuso Jones. Para recibir 2026 ha decidido contar con dos rostros conocidos de Cuatro y Telecinco, sus dos canales principales.

Barneda es una de las presentadoras prinicpales de Telecinco. Ha destacado en formatos que son buques insignia de la cadena como 'Supervivientes' o 'La isla de las tentaciones', que recientemente ha estrenado su novena edición. Por su parte, Xuso Jones se ha hecho un hueco en la parrilla de Cuatro con 'Lo sabe, no lo sabe', que se ha consolidado en las tardes desde su lanzamiento en agosto de 2024.

Pese a que es una pareja inédita en Mediaset, los dos han presentado las Campanadas en alguna ocasión. Barneda lo hizo n la edición de 2020-21, es decir, en plena pandemia de coronavirus. En aquel momento, se encargó de despedir un año muy complicado desde Gran Canaria junto a Christian Gálvez. Jones no lo ha hecho a nivel nacional, pero sí en La 7 (cadena autonómica murciana) durante tres años consecutivos.

Este es un nuevo intento del grupo por desbancar a Antena 3. La cadena lidera este evento desde hace ya varios años gracias, en gran parte, a la pareja que ha consolidado con Alberto Chicote y Cristina Pedroche. RTVE, los otros grandes rivales por la audiencia de la noche más especial del año, todavía no ha anunciado quiénes serán sus presentadores.

La gran duda está en si Telecinco podrá superar los datos del año pasado. En la edición de 2024-25 tan solo 600.000 personas sintonizaron Telecinco para ver el minuto clave de las Campanadas, frente a los 5,642 millones de La 1 y los 5,55 millones de Antena 3.