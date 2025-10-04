Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Euromillones de este viernes entrega el bote de 29.922.038 euros y deja un nuevo millonario en un municipio popular por sus bodegas
Logo Patrocinio
'Generación Porno' es el último programa que ha hablado de sexo en televisión. Shine Iberia

¿Volvemos a hablar de sexo?

Expertos discrepan sobre la oportunidad de recuperar los viejos formatos televisivos que abordaron el asunto en los 90 con la doctora Ochoa e Isabel Gemio mientras las infecciones de transmisión sexual se desmadran

Izaskun Errazti

Sábado, 4 de octubre 2025, 00:14

Comenta

Hace 35 años Elena Ochoa ya era una figura de trascendencia mediática en España, y no precisamente por su matrimonio con uno de los arquitectos ... más prestigiosos del mundo. Lady Foster, a quien la prensa británica sigue ahora con gran interés por su labor profesional al frente de Ivorypress, una exquisita editorial especializada en el mundo del arte, era entonces simplemente la doctora Ochoa y presentaba en la televisión pública, a las órdenes de Chicho Ibáñez Serrador, 'Hablemos de sexo', el primer programa sobre un tema entonces tabú que calentó el país. El creador del archiconocido 'Un, dos, tres' volvió a revolucionar la pequeña pantalla con una fórmula que funcionó -se emitieron 42 programas- y que repitió cuatro años después con 'Luz Roja' y la misma conductora, aunque sin el sexo como tema principal la audiencia se resintió.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Aemet anuncia la llegada de un chorro polar y nuevas lluvias a la Comunitat
  2. 2 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  3. 3 Chóferes de empresas de la red narcoportuaria ya buscan empleo en otras compañías
  4. 4

    Vendido en 48 horas un bloque de pisos para coliving entre Ruzafa y la Ciudad de las Artes
  5. 5 El hombre que estuvo con Bea antes de su muerte se niega a declarar
  6. 6

    VÍDEO | Pradas a Mazón a su llegada al Cecopi: «Ha sido una meteorología nunca conocida. Una explosión»
  7. 7 Un incendio en una fábrica con miles de litros de ácidos en Bonrepòs deja un herido y una enorme columna de humo
  8. 8

    La huelga de médicos deja miles de citas anuladas, quejas y confusión en los centros valencianos
  9. 9

    El indumentarista Fabuel puede ser sancionado con tres mil euros y quedar cinco años excluido de hacer trajes para falleras mayores
  10. 10

    La IA desnuda el plagio de Peinado: copió el 34,2 % del auto de la revista de Deusto

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias ¿Volvemos a hablar de sexo?

¿Volvemos a hablar de sexo?