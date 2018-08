«Vivimos una etapa de ilusión en TVE» Este es el tercer verano que la colaboradora se hace cargo del programa. / r. c. Berta Collado vuelve a sustituir a Inés Ballester como moderadora de 'Amigas y conocidas'.«El equipo está engrasado, nos conocemos todos y trabajar así es un lujazo» JULIÁN ALÍA Sábado, 11 agosto 2018, 00:43

Por tercer verano consecutivo, Berta Collado (Navalmoral de la Mata, 39 años) sustituye a Inés Ballester al frente del programa matutino de TVE 'Amigas y conocidas'. Ni siquiera recuerda cuándo acabará este nuevo periplo estival exactamente. «Cuando regresen Inés (Ballester) y María (Casado, suplida por Silvia Jato en 'La mañana de La 1')», dice. Todo parece indicar que seguirá al frente del espacio lo que resta de mes de agosto, según las palabras de la propia Silvia Jato.

Hacerse cargo una vez más del programa lo entiende «como un regalo y como un honor». «Hemos formado un grupo que se entiende perfectamente. El primer año es todo más nuevo, pero ahora que ya llevamos tres va todo más engrasado. Nos conocemos todos y es un lujazo. También nos divertimos y nos damos caña. Es algo que me apetece mucho hacer y con lo que me siento muy cómoda», asegura la presentadora.

Acostumbrada a ejercer como colaboradora del programa, del que forma parte desde 2015, cree sentirse mejor cuando modera. Quizá por ello le toque hacerlo durante un mes al año. «Es una gran responsabilidad y algo que gusta mucho a los profesionales. Tienes que poner las pautas, dar cancha a ciertas opiniones... Me siento cómoda. En ese momento tienes las riendas y la libertad para manejarlo como te parezca mejor», asegura. No obstante, tampoco le hace ascos a su participación desde el otro lado: «Como colaboradora tienes que buscar tu hueco entre cinco opiniones, pero también es muy gratificante. Me siento muy cómoda gracias a los compañeros».

Aunque dirija el programa durante la mañana, todavía no ha aparecido en ningún especial de los que se emiten después de los documentales de 'Lazos de sangre'. «He estado fuera. He llegado justo para empezar 'Amigas y conocidas' al principio de agosto, y es algo que me mantiene bastante ocupada. No sé si voy a participar en alguno de 'Lazos de sangre'. Si me avisan allí estaré, porque me encantaría, pero tengo suficiente con el trabajo de la mañana. La televisión se hace a base de decisiones de última hora», se justifica.

«Positivismo»

Entre sus trabajos, destaca como especial la época de 'Sé lo que hicisteis', «porque fueron cinco años con el mismo equipo en un programa innovador, aunque, en general, cada uno te da algo distinto». Ahora está viviendo una época de cambio en TVE, donde confiesa que, personalmente, no le ha influido. «Los cambios se supone que siempre son a mejor y que las regeneraciones son buenas, pero yo siempre he tenido libertad absoluta. Ahora hay una etapa de ilusión. La gente cree en los medios libres, hay un espíritu de positivismo, de confianza, pero yo no he notado cambios radicales», explica sobre las modificaciones que están surgiendo en el ente público.

Por último, no encuentra grandes disparidades a la hora de trabajar en una televisión pública o en una privada. «Cuando eres un componente más no notas gran diferencia en el funcionamiento. Es lógico que las privadas miren por sus propios intereses. Tienen su propia identidad y están muy definidas, pero al final es trabajo. Yo vuelvo a repetir que siempre he tenido libertad absoluta, independientemente de la ideología de la cadena. Aunque, claro, de la pública siempre se espera que la información sea libre y plural», concluye con la experiencia de haber pasado, además de por TVE, por cadenas como Antena 3, Cuatro o La Sexta.