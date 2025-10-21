Así es la vida de Willy Bárcenas, líder de Taburete: de ser investigado por la Justicia a su intento de secuestro El dúo acude este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

Mario Lahoz Valencia Martes, 21 de octubre 2025, 17:01 Comenta Compartir

'El Hormiguero' continúa la semana enfocado liderar la batalla de las audiencias que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano, una lucha que día a día se iguala cada vez más. Para lograr este objetivo, el espacio de Antena 3 cuenta con una serie de invitados que acuden para charlar con el presentador y presentar sus proyectos profesionales o personales.

Tras la visita de Luis de la Fuente, este martes llega el turno de un grupo musical de renombre dentro del panorama nacional, Taburete acude al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco, 'El perro que fuma'.

Nacidos en Madrid, Willy Barcenas (36 años) y Antón Carreño (30 años) forman el grupo 'Taburete' en 2014. Los artistas lanzan su primer disco 'Tres tequilas' mediante una plataforma digital que tiene un éxito inmediato y comienzan a llenar grandes estadios con temas como 'Sirenas'. Han hecho infinidad de colaboraciones, desde Café quijano hasta Hombres G.

🎸 Hoy suena a Taburete: Willy Bárcenas y Antón Carreño nos traen ‘El perro que fuma’, su nuevo disco que sale el 28 de noviembre #TabureteEH pic.twitter.com/fxfpgUM6ls — El Hormiguero (@El_Hormiguero) October 21, 2025

La última década de la vida de Guillermo Bárcenas ha sido una montaña rusa, un compendio de éxito, música, amor y soledad. El líder de Taburete tenía poco más de 20 años cuando vio como sus padres entraban en prisión condenados por el caso Gürtel.

«Los viernes por la mañana iba a Soto del Real, a mediodía a Alcalá Meco y por la tarde me subía a la furgoneta para irme de gira, pero nunca me ha gustado ser un penas. Cuando lloraba, lloraba solo», reveló en una entrevista a El País.

No fueron años fáciles para el cantante, que tuvo que tomar las riendas de su casa de manera forzada. Pero en 2014, Bárcenas se junta con Antón Carreño y forman Taburete, la banda que le ha dado la posibilidad de reconstruir el futuro de sus padres. «Gracias a la música he conseguido ganar dinero y arreglarles la vida a mis padres», relataba.

Por si fuera poco, el madrileño fue objeto de vigilancia mediante la infiltración de un agente policial, quién ejercía como chófer de la familia. Además, en octubre de 2013, un individuo disfrazado de sacerdote asalató su domicilio reteniendo a Willy, su madre y una empleada doméstica.

Como respuesta a este episodio, el cantante se personó como acusación particular en el caso Kitchen, buscando esclarecer quien ordenó el espionaje y el asalto a su familia, aunque en declaraciones judiciales, mostró su escepticismo ante esta posibilidad.

En la actualidad, Willy Barcenas está casado con la escritora Loreto Sesma. Además, tras tomarse un tiempo en cuanto a las actuaciones, Taburete ha regresado a los escenarios y presenta un nuevo disco, 'El perro que fuma'.