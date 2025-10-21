Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El exmarido de la alcaldesa de Almassora recibió una paliza en su casa y estaba vivo cuando lo tiraron al contenedor
Logo Patrocinio
Antón Carreño (i) y Willy Barcenas (d) de Taburete posan para Europa Press. EP

Así es la vida de Willy Bárcenas, líder de Taburete: de ser investigado por la Justicia a su intento de secuestro

El dúo acude este martes a 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

Mario Lahoz

Valencia

Martes, 21 de octubre 2025, 17:01

Comenta

'El Hormiguero' continúa la semana enfocado liderar la batalla de las audiencias que mantiene con 'La Revuelta' de David Broncano, una lucha que día a día se iguala cada vez más. Para lograr este objetivo, el espacio de Antena 3 cuenta con una serie de invitados que acuden para charlar con el presentador y presentar sus proyectos profesionales o personales.

Tras la visita de Luis de la Fuente, este martes llega el turno de un grupo musical de renombre dentro del panorama nacional, Taburete acude al programa presentado por Pablo Motos para presentar su nuevo disco, 'El perro que fuma'.

Nacidos en Madrid, Willy Barcenas (36 años) y Antón Carreño (30 años) forman el grupo 'Taburete' en 2014. Los artistas lanzan su primer disco 'Tres tequilas' mediante una plataforma digital que tiene un éxito inmediato y comienzan a llenar grandes estadios con temas como 'Sirenas'. Han hecho infinidad de colaboraciones, desde Café quijano hasta Hombres G.

La última década de la vida de Guillermo Bárcenas ha sido una montaña rusa, un compendio de éxito, música, amor y soledad. El líder de Taburete tenía poco más de 20 años cuando vio como sus padres entraban en prisión condenados por el caso Gürtel.

«Los viernes por la mañana iba a Soto del Real, a mediodía a Alcalá Meco y por la tarde me subía a la furgoneta para irme de gira, pero nunca me ha gustado ser un penas. Cuando lloraba, lloraba solo», reveló en una entrevista a El País.

No fueron años fáciles para el cantante, que tuvo que tomar las riendas de su casa de manera forzada. Pero en 2014, Bárcenas se junta con Antón Carreño y forman Taburete, la banda que le ha dado la posibilidad de reconstruir el futuro de sus padres. «Gracias a la música he conseguido ganar dinero y arreglarles la vida a mis padres», relataba.

Noticias relacionadas

Netflix rueda una serie basada en el podcast sobre Ferrándiz de LAS PROVINCIAS

Netflix rueda una serie basada en el podcast sobre Ferrándiz de LAS PROVINCIAS

'Pasapalabra' alcanza el bote más grande de la historia

'Pasapalabra' alcanza el bote más grande de la historia

La frenética película española que se ha convertido en la más vista de Netflix tras el primer día de estreno

La frenética película española que se ha convertido en la más vista de Netflix tras el primer día de estreno

Por si fuera poco, el madrileño fue objeto de vigilancia mediante la infiltración de un agente policial, quién ejercía como chófer de la familia. Además, en octubre de 2013, un individuo disfrazado de sacerdote asalató su domicilio reteniendo a Willy, su madre y una empleada doméstica.

Como respuesta a este episodio, el cantante se personó como acusación particular en el caso Kitchen, buscando esclarecer quien ordenó el espionaje y el asalto a su familia, aunque en declaraciones judiciales, mostró su escepticismo ante esta posibilidad.

En la actualidad, Willy Barcenas está casado con la escritora Loreto Sesma. Además, tras tomarse un tiempo en cuanto a las actuaciones, Taburete ha regresado a los escenarios y presenta un nuevo disco, 'El perro que fuma'.

Publicidad

Top 50
  1. 1 El SEPE publica miles de vacantes para trabajar en colegios sin oposición y sin necesidad de experiencia
  2. 2 Los alumnos que reciban los 500 euros de la dana tendrán que justificar la ayuda con facturas
  3. 3

    La codicia de los estibadores corruptos del puerto de Valencia: «Te dan dos millones y pico, ¿no tienes bastante?»
  4. 4 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  5. 5

    Sanidad lanza cerca de mil plazas para reforzar ocho zonas de difícil cobertura en la Comunitat Valenciana
  6. 6 La Policía confirma que el hombre hallado muerto en un contenedor es el exmarido de la alcaldesa de Almassora
  7. 7 Un vecino decide no pagar 7.666,18 euros para cambiar el ascensor de la comunidad porque no lo usa y la justicia le obliga porque la obra beneficia al edificio
  8. 8 Aemet alerta de noches tropicales entre semana y posible lluvia para el Medio Maratón de Valencia
  9. 9

    El peligro oculto bajo tierra de los ficus de Colón
  10. 10 Las apps y servicios afectados por la caída de Amazon Web Services: de bancos y telefonía a videojuegos famosos

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Así es la vida de Willy Bárcenas, líder de Taburete: de ser investigado por la Justicia a su intento de secuestro

Así es la vida de Willy Bárcenas, líder de Taburete: de ser investigado por la Justicia a su intento de secuestro