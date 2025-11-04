La vida personal de William Levy: el trágico momento de su vida, su abandono de niño y su separación tras 22 años
El actor visita este martes 'El Hormiguero' junto a Paula Echvarría
J.Zarco
Valencia
Martes, 4 de noviembre 2025, 17:35
Pablo Motos recibe este martes a Paula Echevarría y William Levy, que presentan su nueva serie 'Camino a Arcadia', rodada en Gran Canaria. El actor cubano ha sido reconocido por su trabajo en diversas producciones, como por ejemplo 'Café con aroma de mujer'. A nivel personal, ha tenido diversos momentos que han marcado su vida.
Nacido en Cojímar, Cuba (29 de agosto de 1980), en su adolescencia emigró a Estados Unidos y estudió actuación en Miami, Los Ángeles y Ciudad de México. Comenzó como modelo y luego en televisión en producciones como 'Olvidarte jamás', 'Mi vida eres tú' y 'Acorralada'. Su éxito llegó con títulos como 'Cuidado con el ángel' y 'Sortilegio'.
Pero Levy también ha tenido que pasar por momentos realmente complicados. El peor, seguramente, fue cuando su hijo de 14 años, Christopher Levy, sufrió un grave accidente. Ocurrió en octubre de 2020 cuando conducía un Golf en Weston, Florida, acompañado de dos amigas.
Al coger una curva a gran velocidad, volcó y las jóvenes salieron despedidas. Él quedó atrapado bajo el vehículo y fue socorrido por un helicóptero. Sufrió varias lesiones por las que tuvo que ser intervenido hasta en tres ocasiones, pero afortunadamente a día de hoy ha recuperado su vida.
El intérprete también ha confesado en alguna ocasión la dura infancia que ha tenido, cuando fue abandonado por su padre: «Aunque tuve una infancia hermosa en Cuba, debo decir que no fue la mejor. Con solo un cuarto de pollo por persona al mes, un pan por persona al día y raciones de comida limitadas, siempre tenía hambre. No teníamos lujos como pasta de dientes, así que usábamos carbón y bicarbonato de sodio… Gracias Dios, gracias Estados Unidos, gracias México, gracias América Latina y gracias a todos mis fanáticos de todo el mundo por darme tanto amor y hacer realidad los sueños de ese pequeño niño cubano».
Levy se casó con Elisabeth Gutiérrez, a quien conoció en 2002 y con la que tuvo su primer hijo, Christopher, en 2006, y a su segunda, Kailey Alexandra.
Sin embargo, rompieron en 2024 y actualmente no tiene pareja: «Tendría que elegir a esa persona y sentir que es la adecuada para entrar a mi espacio. He aprendido que, en el mundo, la lealtad es escasa», afirmó en una entrevista en 'Dosis'.