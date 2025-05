La vida actual de Piraña en 'Verano Azul': su actual trabajo y cómo le afectó la fama

J.Zarco Viernes, 16 de mayo 2025, 15:16 Comenta Compartir

'Verano Azul' ha sido una de las series españolas que ha marcado a toda una generación. Tuvo una sola temporada de 19 episodios, pero las aventuras de aquella pandilla de amigos en Néjar calaron en los espectadores. Piraña, Chanquete, Desi, Tito o Pancho fueron personajes que se ganaron el cariño de la gente.

Miguel Ángel Valero, quien interpretó a 'Piraña', estuvo este jueves en el programa 'Y ahora Sonsoles' y recordó su etapa en la ficción: «Trabajábamos en equipo, éramos todos de las mismas edades y nos compaginamos de forma fantástica».

También se pronunció sobre cómo la serie cambió su vida siendo un niño: «Con la fama no podía salir a la calle y me ocultaba». Valero fue elegido por Antonio Mercero cuando tan solo tenía ocho años e interpretó a un agradable niño que le gustaba comer y era muy amigo de Tito: «Muchas de las cosas que tenía el personaje venían de mí. Antonio vio a un niño inquieto, con ganas de aprender».

Asegura que el rodaje en Nerja fue intenso ya que grababan por las mañanas y por la tarde recibían clases particulares. Además, explica que no fue un problema para él su estado físico: «Nunca me afectó tener barriga. Era mi físico. Lo importante era cómo me relacionaba con los demás».

El momento más duro de la serie fue la sonada muerte de Chanquete, sobre la que también se pronunció: «Fue muy intenso en el rodaje porque se creó un clima de despedida, tristeza. Esta fue la segunda muerte de mi vida, la primera fue la de mi abuelo. La muerte de Chanquete se vivió con naturalidad, tristeza y esperanza. Es de las 10 escenas de TVE con más impacto y audiencia, con lo cual fue la muerte de un ser querido para muchas personas».

Después de su participación en 'Verano azul', participó durante algunos años más en programas de televisión como 'La bola de cristal'. Sin embargo, decidió cambiar de vida y estudió para convertirse en Doctor Ingeniero de Telecomunicaciones y profesor universitario..