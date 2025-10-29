Qué ver hoy en Netflix: la siniestra serie de misterio con Tony Collette que arrasa y es perfecta para ver del tirón La producción se colocó entre lo más visto de la plataforma tras su estreno y no deja a nadie indiferente

Tamara Villena Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:42 Comenta Compartir

Tumbarse en el sofá y abrir Netflix es uno de los momentos más esperados del día para desconectar frente a la pantalla viendo una buena película o serie. A veces cuesta un poco decidirse por qué ver entre tanto título: 'thrillers', drama, románticas, comedia, acción... Hay múltiples opciones para todos los gustos y siempre hay algo interesante para darle al play, te apetezca lo que te apetezca.

Lo que siempre vale la pena es echar un vistazo a las producciones que se encuentran entre lo más visto de la plataforma, una buena manera de hacerse una idea de lo que otros espectadores están disfrutando y probar si nos gusta. Uno de esos títulos que se coló entre lo más exitosos de netflix nada más llegar fue 'Incontrolables', una serie de misterio protagonizada por Tony Collette.

La actriz es un sello de calidad,especialmente en las historias de 'thriller' y terror tras su impactante interpretación en 'Hereditary', un papel que la encumbró como una de las mejores intérpretes actuales para historias inquietantes y retorcidas como la que trae 'Incontrolables'. La producción, con ocho episodios, está producida y protagonizada por Mae Martin y desarrollada junto a Ryan Scott y traslada al espectado a la aparentemente tranquila localidad de Tall Pines, donde nada es lo que parece.

La serie está protagonizada por una pareja en la que Alex Dempsey (Mae Martin) es un hombre trans que trata de hacerse con su nuevo trabajo como policía tras mudarse a Tall Pines con su mujer, Laura (Sarah Gordon), que está embarazada. Pero, en medio de ese entorno aparentemente idílico, un internado para niños problemáticos en el que Laura estuvo de joven llevará de cabeza a Alex desde que conozca a la inquietante jefa de la institución, Evelyn Wade (Tony Collette). Todo arranca con la huida desesperada de uno de los jóvenes internos de la academia, que deja entrever que algo turbio está pasando en el centro.