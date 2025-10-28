Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'El Monstruo de Florencia', la miniserie que arrasa en lo más visto de Netflix. Netflix

Qué ver hoy en Netflix: la adictiva miniserie sobre un terrorífico caso real de asesinatos a parejas que arrasa en el top 1

Con tan solo cuatro episodios, la producción italiana se ha convertido en lo más visto en la plataforma de 'streaming'

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:19

Comenta

No hay duda de que entre los espectadores de Netflix arrasa el 'true crime' y la plataforma de 'streaming' no pierde el tiempo a la hora de apostar por el contenido que más funciona entre su audiencia. Su catálogo está repleto de títulos de 'thriller', drama o suspense, con una amplia variedad de producciones que indagan en crímenes basados en casos reales. En España ya se han adaptado algunos en ficciones como 'El cuerpo en llamas', 'El caso Asunta' o 'La viuda negra', y documentales como 'El caso Alcàsser'.

Ahora llega el turno de Italia, que se suma a los 'true crime' más exitosos de Netflix para ampliar un repertorio en el que también destacan otros como 'Conversaciones con asesinos: Las cintas de Ted Bundy' o la más reciente entrega de 'Monstruos', con Ed Gein. La miniserie 'El Monstruo de Florencia' se estrenó el pasado miércoles 22 de octubre y conseguía situarse entre lo más visto de la plataforma en pocos días.

La producción recrea el caso real de Il Mostro di Firenze, como se apodó en los medios italianos al asesino detrás de los escalofriantes asesinatos que aterrorizaron a Italia durante casi dos décadas, entre 1968 y 1985.

La miniserie reconstruye en cuatro episodios los macabros crímenes a a varias parejas jóvenes que fueron halladas muertas a las afueras de Florencia, todas en circunstancias muy parecidas: en sus coches, en lugares apartados y tiroteados con la misma pistola, una Beretta calibre 22. Además, en algunos casos los cuerpos de las mujeres aparecían mutilados, lo que aumentó la psicosis colectiva y la desesperación por encontrar al responsable.

Dirigida por Stefano Sollima y creada junto a Leonardo Fasoli, la miniserie recrea de forma minuciona los crímenes y hace un exhaustivo repaso por la investigación de los hechos, analizando los fallos y aciertos de un suceso tan impactante que ha enganchado a los espectadores de la plataforma a la recién llegada producción.

