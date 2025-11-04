Qué ver hoy martes en televisión: de un clásico de aventuras con Sean Connery y Richard Gere a otro de acción con Mel Gibson

La oferta para este 4 de noviembre se llena de propuestas de cine para todos los gustos

María Gardó Valencia Martes, 4 de noviembre 2025, 01:07

Sean Connery, Richard Gere, Harrison Ford, Sylvester Stallone y Mel Gibson protagonizan las películas más interesantes que se emiten este martes 4 de noviembre en televisión. Be Mad programa 'El primer caballero', un clásico del cine de aventuras en torno a la leyenda del rey Arturo. Además, Harrison Ford protagoniza 'K-19: The widowmaker' y Mel Gibson se pone al frente del filme de acción 'Muere otra vez'.

Pero hay propuestas para todos los gustos. Estas son las películas que puedes ver en abierto este martes en televisión:

BeMad 13.05 horas 'El primer caballero'

Año: 1995

Dirección: Jerry Zucker

Reparto: Sean Connery, Richard Gere, Julia Ormond, Ben Cross, Liam Cunningham, Christopher Villiers, John Gielgud, Valentine Pelka, Ralph Ineson, Colin McCormack, Paul Kynman, Stuart Bunce

Sinopsis: Cuando Lady Ginebra contrae matrimonio con el rey Arturo, lo hace movida por dos razones: el respeto y la admiración que siente por él y la necesidad de que proteja su reino, Leonesse. Pero, cuando el destino lleva a Camelot al apuesto caballero Lanzarote, surge de inmediato el amor entre ellos, lo que sitúa a Ginebra ante un difícil dilema.

BeMad 19.15 horas 'Shade, juego de asesinos'

Año: 2003

Dirección: Damian Nieman

Reparto: Sylvester Stallone, Stuart Townsend, Melanie Griffith, Jamie Foxx, Gabriel Byrne.

Sinopsis: Stevens se gana la vida participando en partidas ilegales de los bajos fondos de Los Ángeles. Con ayuda de dos cómplices tramará un plan para desplumar a un poderoso mafioso, al que retarán a una partida que intentarán amañar. Pero antes necesitan conseguir dinero para apostar con él.

BeMad 21.03 horas 'Muere otra vez'

Año: 2021

Dirección: Joe Carnahan

Reparto: Frank Grillo, Mel Gibson, Naomi Watts, Will Sasso.

Sinopsis: Un oficial de las fuerzas especiales, ya retirado, se ve obligado a vivir una y otra vez en bucle el día de su muerte.

Paramount Network 22.00 horas 'Revenge'

Año: 2017

Dirección: Coralie Fargeat

Reparto: Kevin Janssens, Matilda Anna Ingrid Lutz, Avant Strangel.

Sinopsis: Tres acaudalados hombres casados se reúnen anualmente para ir de caza en una zona desértica. En esta ocasión, uno de ellos viene acompañado de su amante, una atractiva joven que enseguida despierta el interés de los otros dos. Pero la situación acaba complicándose dramáticamente para ella.

Otras películas para ver en televisión hoy

- 'El diablo a las cuatro', a las 14.45 horas, en Trece.

- 'Los asesinos del Kilimanjaro', a las 17.05 horas, en Trece.

- 'Tres jóvenes de Tejas', a las 19.00 horas, en Trece.

- 'Casta indomable', a las 20.40 horas, en Trece.

- 'K-19: The widowmaker', a las 22.34 horas, en Be Mad.

- '300: el origen de un imperio', a las 23.15 horas, en FDF.