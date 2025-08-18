Qué ver hoy lunes en televisión: de un taquillazo de acción protagonizado por Jason Statham a un clásico de Kevin Costner

La oferta para este 18 de agosto también incluye una cinta romántica con Richard Gere y Jodie Foster

La industria del cine es una de las más potentes y que generan más dinero. Pese a que es un discipina artística, muchas personas lo ven como una opción de entretenimiento. Acuden a las salas para ver los últimos estrenos que ofrece la taquilla y vivir la experiencia cinéfila más pura. Sin embargo, cada vez es más común ver películas desde casa. Antes alquilábamos los VHS y DVDs en el videoclub. Ahora todo ha cambiado con la llegada de las plataformas de streaming.

En Netflix, Prime Vide, Max, Disney+ o Filmin podemos encotrar una gran cantidad de contenidos a la carta. Podemos acceder a ellos desde la comodidad del hogar o desde cualquier parte del país. Además, podemos verlos desde diferentes dispositivos. Eso sí, todas estas comodidades tienen un precio. Cada plataforma cuesta entre 15 y 20 euros mensuales dependiendo del servicio. Es un dispendio que no todo el mundo puede permitirse.

Pero acceder al cine no tiene que ser caro. También se puede disfrutar de él gracias a la televisión en abierto. Los canales programas películas en su parrilla para atraer audiencias. Algunas de ellas son muy buenas. Por ejemplo, este lunes 18 de agosto podemos disfrutar de 'El cuervo' o una gran producción de los años 50 como 'Sinuhé, el egipcio'. Estas son algunas de las películas más destacadas para ver hoy gratis:

BeMad 15.43 horas Sommersby

Año: 1993

Dirección: Jon Amiel

Reparto: Richard Gere, Jodie Foster, Bill Pullman, James Earl Jones, Lanny Flaherty, Wendell Wellman, Clarice Taylor, William Windom, Frankie Faison, R. Lee Ermey, Brett Kelley, Richard Hamilton, Karen Kirschenbauer

Sinopsis: Tras el fin de la Guerra de Secesión, un combatiente confederado llamado Jake Sommersby retorna a su hogar para encontrarse con sus amigos y familia, seis años después de su marcha. Cuando llega a su destino, su esposa Laurel Sommersby, alentada por Orin Meecham, comprometido con ella ante la larga ausencia de su marido, dudará sobre la identidad de Jake. Remake de «El regreso de Martin Guerre», film francés de 1983, pero ambientada en una época diferente, en este caso tras la Guerra de Secesión.

La Sexta 22.45 horas Operación Fortune: El gran engaño

Año: 2023

Dirección: Guy Ritchie

Reparto: Jason Statham, Josh Hartnett, Cary Elwes, Aubrey Plaza, Hugh Grant, Eddie Marsan, Bugzy Malone, Max Beesley, Kaan Urgancioglu, Eugenia Kuzmina, Lourdes Faberes, Peter Ferdinando, Conor MacNeill, Sam Douglas, Oliver Maltman, Aksel Ustun, Nicholas Facey

Sinopsis: El agente del MI6 Orson Fortune y su equipo reclutan a una de las estrellas de cine más importantes de Hollywood, para que los ayude en una misión encubierta para rastrear y detener la venta de nuevas tecnologías de armas mortales, a manos del multimillonario Greg Simmonds.

BeMad 22.45 horas Robin Hood, príncipe de los ladrones

Año: 1991

Dirección: Jevin Reynolds

Reparto: Kevin Costner, Morgan Freeman, Mary Elizabeth Mastrantonio, Christian Slater, Alan Rickman, Michael McShane, Nick Brimble, Brian Blessed, Michael Wincott, Daniel Newman, Walter Sparrow, Geraldine McEwan, Soo Drouet, Harold Innocent, Daniel Peacock, John Hallam, Liam Halligan

Sinopsis: Cuando Sir Robin de Locksley regresa a su hogar después de haber luchado en las Cruzadas, los habitantes de Nottingham viven en la miseria a causa de los gravosos tributos decretados por el gobernador. Cuando, además, descubre que éste ha asesinado a su padre, decide vengar su muerte y, seguido de un compañero de aventuras sarraceno, se interna en el bosque de Sherwood.

Otras películas para ver hoy gratis

- 'El clan de los ahorcados'. La 2. 11.15 horas

- 'Le llamaban Pegafuerte'. TRECE. 14.50 horas

- 'El muchacho de Oklahoma'. TRECE. 18.35 horas

- 'Sinuhé, el egipcio'. La 2. 22.00 horas

- 'El desvío'. El Toro televisión. 22.00 horas

- 'El Cuervo'. Paramount Network. 22.00 horas