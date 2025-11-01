Qué ver hoy en HBO Max: la serie de terror que ha arrasado en su estreno y dejó sin palabras a Stephen King La producción, que el autor recomendó a sus seguidores tras ver el primer capítulo, llegó el 26 de octubre a la plataforma

Tamara Villena Valencia Sábado, 1 de noviembre 2025, 00:26 | Actualizado 01:14h. Comenta Compartir

Llega el fin de semana y las plataformas saben que ea el momento de sacar sus platos fuertes. A los espectadores, claro está, les viene fenomenal para aprovechar el tiempo libre y hacer un maratón de algún título interesante, ya sea de una ronda de películas o de una serie adictiva con la que no despegarse del sofá. Una de las que ha aterrizado en nuestras pantallas esta semana es 'It: bienvenidos a Derry', una producción que ha cumplido todas las expectativas y se ha posicionado entre lo más visto de la plataforma nada más estrenarse, arrasando en la plataforma de 'streaming'.

Así que los amantes del terror que no tengan muy claro qué ver este fin de semana, ya pueden poner en su lista de reproducción el nuevo estreno de HBO Max, que supone el regreso al universo de Stephen King tras las películas de 2017 y 2019. El propio autor quedó encantado tras ver el primer episodio y no dudó en recomendar la serie en sus redes sociales: «'Welcome to Derry' es asombrosa. El primer capítulo es aterrador», escribió.

La ficción llegaba el pasado 26 de octubre de la mano de Andy Muschietti y Barbara Muschietti, el director y la productora de la adaptación cinematográfica del universo 'It', acompañados esta vez del guionista Jason Fuchsm. 'Bienvenidos a Derry' ha conseguido en sus tres primeros días una audiencia de nada menos que 5,7 millones de espectadores en Estados Unidos, entre sus emisiones en HBO y sus visionados en 'streaming' en HBO Max, según datos del medio Deadline. Unas cifras que la avalan como todo un éxito para la compañía, que además apostaba por un acertado estreno próximo a Halloween.

La producción ha conseguido un estreno histórico en la plataforma que, aunque por detrás de otros como 'La Casa del Dragón' o 'The Last of Us', supone uno de los mejores lanzamientos recientes de HBO Max.

'It: bienvenidos a Derry' es la precuela del relato original de King y, a diferencia de la línea de las adaptaciones cinematográficas, en las que se optó por saltos temporales para dar forma a distintas realidades, la nueva serie echa la vista atrás y se sitúa en 1962 para tirar del ciclo de 27 años en el que se producen las terroríficas apariciones del payaso Pennywise. La producción indaga en los detalles de este aterrador monstruo, que se alimenta del miedo de los habitantes de la localidad, especialmente de los más pequeños.

Aunque todo apunta a que el plan de los creadores es poner en marcha más temporadas de la serie que se adentren en los orígenes del payaso, habrá que esperar hasta el 15 de diciembre para ver el desenlace de esta primera entrega en España, que será cuando se estrene el octavo y último capítulo de esta tanda inicial.