Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Fotograma de 'La coleccionista'. Amazon Prime Video

Qué ver hoy en Amazon Prime Video: la adictiva miniserie de terror psicológico para no levantarse del sofá este Halloween

Es una antología con cuatro capítulos que prometen enganchar al espectador

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 31 de octubre 2025, 00:39

Comenta

Hay días en los que el mejor plan es tumbarse en el sofá y disfrutar de un buen rato de desconexión. Tanto que, a veces, parece que una pelíkcula se queda corta y preferfimos optar por alguna miniserie entretenida para ver del tirón y mantenernos un buen rato entretenidos. Las plataformas de 'streaming' lo saben y no es de extrañar que cada vez apuesten más por estos formatos, que pueden ser más rentables y sencillos de producir también para ellos.

Así que, por suerte, no es de extrañar que cada semana veamos estrenos de nuevas miniseries que aterrizan en nuestras pantallas dispuestas a ser consumidas de una sentada. Si buscas una recomendación para ver desde el sofá de casa, hay una en Amazon Prime Video que se estrenó en el cine y ahora puedes disfrutar en un nuevo formato en la plataforma.

Se trata de 'La coleccionista', una producción de Isla Audiovisual que ha sido adaptada a una serie de cuatro episodios autoconclusivos de 50 minutos, que forman una antología de terror psicológico con toques de sobrenaturales.

La serie parte de una premisa sobre la que se construyen todas sus tramas: «Los objetos que coleccionamos también pueden coleccionarnos a nosotros, y arrastrarnos con ellos».

La producción está creada por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas y cuenta por un reparto encabezado por Belén López, que da vida a la misteriosa dueña de una tienda de antigüedades que aparece en un pueblo fronterizo entre España y Portugal y entrega a los visitantes de su establecimiento regalos que desencadenan pesadillas verdaderamente terroríficas. Otros de los rostros conocidos que vemos en la miniserie son Maggie Civantos, Daniel Grao, Paco Tous, Canco Rodríguez o Assumpta Serna, entre otros.

Cada capítulo nos adentra en una historia diferente y adictiva, que parte de un misterior objeto regalado por la coleccionista: un espejo, un diario, un diapasón y una linterna.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Otros tres imputados por las torturas a la mujer a la que le quemaron la vagina
  2. 2 Mazón, sobre el funeral, admite que «no dejo de pensar en ello» y anuncia «una comparecencia en los próximos días»
  3. 3

    La red de metro que viene: dos nuevas líneas, renovación de las estaciones más antiguas y 22 vehículos adicionales en los próximos cinco años
  4. 4

    Todos los colegios tendrán que mandar deberes y tareas para casa cuando se suspendan las clases
  5. 5 Muere una joven tras caer su coche al agua en el puerto de Gandia
  6. 6 El superordenador revoluciona su predicción tras la caída al descenso del Valencia y sorprende con la posición final del Levante
  7. 7

    ¿Y ahora, qué? Un parque en el curso alto del Turia que se una al de Cabecera, primera actuación para reordenar la zona cero
  8. 8 Hospitalizado un hombre tras prenderse fuego en plena calle en Aldaia
  9. 9

    Abascal da la cara por Mazón y afea al PP que no le defienda por estar «atemorizado»
  10. 10

    Velluters, el barrio de Valencia desbordado por drogas, prostitución y okupaciones

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Qué ver hoy en Amazon Prime Video: la adictiva miniserie de terror psicológico para no levantarse del sofá este Halloween

Qué ver hoy en Amazon Prime Video: la adictiva miniserie de terror psicológico para no levantarse del sofá este Halloween