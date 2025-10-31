Qué ver hoy en Amazon Prime Video: la adictiva miniserie de terror psicológico para no levantarse del sofá este Halloween Es una antología con cuatro capítulos que prometen enganchar al espectador

Tamara Villena Valencia Viernes, 31 de octubre 2025, 00:39 Comenta Compartir

Hay días en los que el mejor plan es tumbarse en el sofá y disfrutar de un buen rato de desconexión. Tanto que, a veces, parece que una pelíkcula se queda corta y preferfimos optar por alguna miniserie entretenida para ver del tirón y mantenernos un buen rato entretenidos. Las plataformas de 'streaming' lo saben y no es de extrañar que cada vez apuesten más por estos formatos, que pueden ser más rentables y sencillos de producir también para ellos.

Así que, por suerte, no es de extrañar que cada semana veamos estrenos de nuevas miniseries que aterrizan en nuestras pantallas dispuestas a ser consumidas de una sentada. Si buscas una recomendación para ver desde el sofá de casa, hay una en Amazon Prime Video que se estrenó en el cine y ahora puedes disfrutar en un nuevo formato en la plataforma.

Se trata de 'La coleccionista', una producción de Isla Audiovisual que ha sido adaptada a una serie de cuatro episodios autoconclusivos de 50 minutos, que forman una antología de terror psicológico con toques de sobrenaturales.

La serie parte de una premisa sobre la que se construyen todas sus tramas: «Los objetos que coleccionamos también pueden coleccionarnos a nosotros, y arrastrarnos con ellos».

La producción está creada por Manuel Sanabria y Joaquín Llamas y cuenta por un reparto encabezado por Belén López, que da vida a la misteriosa dueña de una tienda de antigüedades que aparece en un pueblo fronterizo entre España y Portugal y entrega a los visitantes de su establecimiento regalos que desencadenan pesadillas verdaderamente terroríficas. Otros de los rostros conocidos que vemos en la miniserie son Maggie Civantos, Daniel Grao, Paco Tous, Canco Rodríguez o Assumpta Serna, entre otros.

Cada capítulo nos adentra en una historia diferente y adictiva, que parte de un misterior objeto regalado por la coleccionista: un espejo, un diario, un diapasón y una linterna.