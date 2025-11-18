OT Gala 9: La valenciana Lucía Casani abandona 'Operación Triunfo'

AT Martes, 18 de noviembre 2025, 02:04 | Actualizado 02:17h. Comenta Compartir

Adiós a Lucía Casani. La valenciana abandona 'Operación Triunfo'. El reality de Prime Video ha celebrado este lunes la gala 9, en la que se ha despedido al octavo concursante de la edición y se han conocido a los nuevos nominados, Guillo Rist y Téyou.

La gala comenzó con la canción grupal de la semana, 'Potra salvaje', que los concursantes interpretaron junto a Isabel Aaiún. Tras esto, los dos nominados y el resto de concursantes defendieron sus temas. Después se pudo disfrutar de la actuación invitada de la noche, que corrió a cargo de Ana Mena.

A continuación, se vivió una nueva expulsión: el público salvó a Guille Toledano con el 67% de los votos, así que fue Lucia Casani quien finalmente abandonó la Academia. Después se anunciaron los nombres de los tres favoritos de la audiencia esta semana: Claudia Arenas, Guillo Rist y Cristina, siendo Cristina proclamada la Favorita con el 27% de los votos. Para terminar, el jurado nominó a Téyou, Claudia Arenas, Olivia y Guillo Rist. Finalmente, Olivia fue salvada por los profesores y Claudia Arenas por sus compañeros, dejando a Guillo Rist y Téyou como los nominados de esta Gala 9 de Operación Triunfo.

Lucía Casani (Paterna, 19 años) inicia ahora una nueva etapa vital. La joven iniciará ahora una nueva carrera artística lejos de la academia de Operación Triunfo.

Operación Triunfo 2025 se emite en exclusiva en Prime Video en España y en más de 30 países y territorios de Latinoamérica como parte de la suscripción Prime. El talent show musical sigue a un grupo de concursantes que ingresan en una Academia para formarse y demostrar su talento como cantantes y artistas. Cada semana, en una gala con público en directo en Terrassa (Barcelona), los concursantes deben competir y demostrar sus habilidades sobre el escenario.

Operación Triunfo se estrenó en 2001, convirtiéndose en un fenómeno nacional, siendo todavía la final de su primera edición el momento más visto de la historia de un programa de televisión en España. Operación Triunfo regresa a Prime Video tras el éxito de su edición de 2023, que se consolidó como un fenómeno social y digital, convirtiéndose en el estreno nacional más visto en la historia de Prime Video en España y en el contenido original local que más suscripciones nuevas ha generado desde el lanzamiento del servicio en España.

Temas

Operación triunfo