Desafío de Chicote en Elche: golpes a la encimera, patadas a las sillas e insultos en italiano Chicote, en el restaurante Phoenix de Elche. / La Sexta El chef vive un programa de gran tensión en el restaurante Phoenix de Elche RD Jueves, 12 julio 2018, 03:20

Alberto Chicote ha visitado este miércoles el restaurante Phoenix, un local de Elche donde la calidad de los platos que sirven dejan horrorizado al chef de 'Pesadilla en la cocina'. Los incontrolables nervios de su dueño, Cristian, tampoco ayudan a mejorar la situación de un local que parece destinado al hundimiento.

El programa ha vivido momentos de grave tensión: golpes a la encimera, patadas a las sillas e insultos en italiano por parte de Cristian que han alucinado a Alberto Chicote. Para muestra, algunas de las frases que se han escuchado en el restaurante de Elche:

Chicote:

-«La madre que te parió. Los fingers te los voy a cortar yo como no corras»

-«Ay Madonna, ilumínanos o ilumina a este»

-«¿La culpa de quién es, del Pato Lucas?»

Cristian:

-«Yo no soy buen cocinero, yo me apaño en hacer el puto bocadillo de mierda, no soy un puto cocinero de mierda»

En la presentación, los dueños del Phoenix confiesan a Chicote que están hasta el cuello y que deben recuperar al menos lo que les han prestado para abrir el restaurante. Si no lo consiguen, Cristian tendría que marcharse a Italia y su relación con Mariela acabaría. «Todo el mundo sabe que una relación a distancia tiene fecha de caducidad», confiesa Mariela al chef.

Ya en el primer servicio del restaurante de Elche, Chicote comprueba la incapacidad de Cristian, el dueño del local, para liderar a su equipo. La situación llega hasta tal punto que Cristian empieza a dar golpes a las cosas.

La mala relación de Cristian con su cocinero también es evidente. Así, Chicote idea una terapia de choque: El chef les propone que rompan cacharros viejos mientras se dicen lo que les molesta el uno del otro. Se trata de sacar sus demonios fuera. La terapia parece tener efecto.

A Chicote le ha costado meter en vereda a Cristian y a su equipo. Finalmente, el equipo de 'Pesadilla en la cocina' junto a Chicote reconvierten el restaurante Phoenix en un local donde destaca la imagen y el sabor de un menú totalmente nuevo, con platos inspirados en ciudades de todo el mundo. Armado de paciencia, Chicote ha logrado enderezar un negocio que parecía destinado al cierre: «La idea es que quien quiera consumir esto, tenga que venir aquí», ha destacado Alberto Chicote, tal y como recoge la página web del programa de La Sexta.

Chicote ha comentado con humor en las redes sociales algunos de los momentos del programa: