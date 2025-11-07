Así es el trailer de 'Aída y vuelta', la película de la mítica serie con una mezcla entre realidad y ficción Mediaset ha lanzado el adelanto de la película dirigida por Paco León a través de las redes sociales

'Aida' ha sido una de esas series que ha marcado a toda una generación. Cada vez queda menos para volver a ver a Carmen Machi, Paco Léon, Mariano Peña o Pepe Viyuela, entre otros, volver a interpretar a aquellos personajes que despertaban carcajadas por todos los hogares españoles.

Y es que, este jueves, Telecinco ha decidido lanzar el trailer de la película que dirige el propio Paco León, escrita junto a Fer Pérez. La película de 'Aída y vuelta' llegará a los cines el 30 de enero de 2026, con lo que será sin duda uno de los primeros reclamos del cine español el proximo año.

El tráiler de 'Aída y vuelta' confirma lo que ya sabíamos y es que esta película mezcla realidad y ficción pues además podemos ver imágenes fuera de cámaras de buena parte del elenco protagonista de la serie de Telecinco y Globomedia.

En él vemos como Carmen Machi vuelve a dar vida a Aída García y a la actriz le proponen continuar con la serie sin que ella siga como protagonista. En la trama se hace referencia a la renovación de 'Aída' por una décimoquinta temporada. Cabe recordar que la serie solo contó con diez temporadas.

El problema es que Carmen Machi lo quiere dejar y, por ello, le proponen que el personaje siga a través de deepfake, poniendo su cara y su voz a otra actriz. Pero además Paco León también quiere dejar de ser el Luisma.

El tráiler ofrece un primer adelanto del largometraje que, «mostrará la intimidad del rodaje, la parte de atrás, que es un poco la de dentro. Una parte compleja, pero también divertida», según ha manifestado el mismo Paco León.