Los toros vuelven a la radiotelevisión pública valenciana tras vetarlos el Botánico

Vicente Ordaz, presidente de la nueva Corporación Audiovisual de la Comunitat Valenciana (CACVSA), dejó la puerta abierta en su comparecencia en Les Corts el ... pasado 31 de marzo. «Es una cuestión a la que no estamos cerrados ni mucho menos», dijo a preguntas del grupo parlamentario Vox sobre si se emitirían corridas de toros en la cadena pública valenciana. Ayer (poco más de una semana después), la radiotelevisión pública autonómica anunció que À Punt Radio emitirá 'Terra de bous', un espacio dedicado a la tradición taurina valenciana. El programa, que se emitirá los viernes a las 18 horas, tendrá una duración de 50 minutos y estará dirigido y presentado por el periodista alicantino Germà Estela, curtido en estas lides puesto que era la voz que retransmitía las corridas de toros en Movistar+ .

De esta forma se da un paso más en el regreso de los toros a À Punt, canal heredero del antiguo Canal 9 y que comenzó a emitir en 2018, bajo el gobierno del Botánico (PSPV-Compromís), y con un libro de estilo (redactado en 2017 y actualizado en 2021) en el que se incorpora un apartado referente a la información taurina que cierra la puerta a dar cobertura y difusión en la radiotelevisión pública a «aquellos espectáculos en los que la dignidad animal se vea afectada o ninguneada, o que implican maltrato implícito». Aunque en su primera redacción este apartado no estaba incluido, la expresidenta de la Corporación Valenciana de Medios de Comunicación (CVMC), Empar Marco, defendió en Les Corts en abril de 2018 (días antes de que comenzara a emitir À Punt) que la cadena no retransmitiría corridas de toros pero sí daría información de festejos taurinos populares, como bous al carrer, en los que no haya maltrato animal.

Veto a Ponce

Un punto de inflexión dentro del propio ente fue el veto a la corrida de despedida de Enrique Ponce, el 9 de octubre del año pasado. La decisión, tal y como publicó en su momento LAS PROVINCIAS, originó una crisis dentro del consejo rector de la cadena, en la que había consejeros que, pese a estar está en funciones y la ley anterior, la que ampara ese libro de estilo, está derogada, defiendían que es la normativa que debe prevalecer mientras la cadena valenciana no apruebe un nuevo libro de estilo que marque la programación. Y en eso precisamente ya se está trabajando, en cambiar el libro de estilo, según indicó Ordaz en su comparecencia en Les Corts. No sólo en ese aspecto, sino también en el incremento del castellano en las emisiones, otro de sus objetivos para ganar visibilidad entre los espectadores.

El primer paso ya se ha dado con el programa 'Terra de bous', en À Punt Ràdio, un espacio con el que la radiotelevisión valenciana ha afirmado que «refuerza su apuesta por la cultura y la tradición valenciana», según indica la cadena en un comunicado. El magacín semanal se dividirá en dos partes: por un lado, se abordará la tauromaquia en plazas y ferias taurinas, y por otro, se pondrá el foco en los actos populares, «como los bous al carrer y otras modalidades tradicionales». Además, dedicará secciones especiales a «recordar figuras emblemáticas del mundo taurino y a dar voz a colectivos y expertos del sector».

Entre los colaboradores habituales del programa estarán el torero retirado de Foios Vicente Ruiz El Soro y Germán Zaragozá, presidente de la Federación de Peñas de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana, como «experto en la fiesta de los bous al carrer».

À Punt ha señalado que en la Comunitat se celebran cada año «alrededor de 8.700 actos taurinos en la calle, repartidos en 259 localidades: 125 en la provincia de Castellón, 107 en Valencia y 27 en Alicante». Además, ha indicado que 'Terra de bous' «dará visibilidad a esta cultura festiva y mostrará su diversidad a través de información de actualidad, entrevistas, reportajes y tertulias».