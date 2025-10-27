Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente El Gordo de La Primitiva deja dos premios de 83.000 euros en dos provincias
Logo Patrocinio
Halle Berry. R. C.

El thriller protagonizado por Halle Berry que se emite este lunes gratis en televisión: «De tensión extrema»

Las películas que se emiten este 27 de octubre en abierto

María Gardó

María Gardó

Valencia

Lunes, 27 de octubre 2025, 01:20

Comenta

Un thriller de los que no da respiro se emite este lunes en abierto. Se trata de 'La última llamada', cinta protagonizada por la oscarizada Halle Berry. 'Variety' dijo se ella que es un filme «de tensión extrema». La historia fue originalmente creada para ser una serie de televisión, pero, en el último momento, D'Ovidio la reescribió para que fuera un largometraje de 94 minutos.

Estas son las películas que se emiten este 27 de octubre en abierto:

  1. LaSexta 17.45 horas

    La última llamada

Año: 2013

Dirección: Brad Anderson

Reparto: Halle Berry, Abigail Breslin , Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga.

Sinopsis: Jordan, una operadora de la línea de emergencia, recibe una llamada de una joven que acaba de ser secuestrada. Pronto, se percata que debe enfrentarse a un asesino que se le cruzó en el pasado. Tenso thriller que en un principio estaba escrito para ser una serie de televisión, hasta que Richard D'Ovidio (''13 fantasmas'') lo reconvirtió en un largometraje, pensando en que los operadores de atención telefónica tienen un rol limitado, pues no pueden salir de sus oficinas para resolver las llamadas.

  1. Telecinco 23.00 horas

    La última llamada

Año: 2013

Dirección: Brad Anderson

Reparto: Halle Berry, Abigail Breslin , Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga.

Sinopsis: Jordan, una operadora de la línea de emergencia, recibe una llamada de una joven que acaba de ser secuestrada. Pronto, se percata que debe enfrentarse a un asesino que se le cruzó en el pasado. Tenso thriller que en un principio estaba escrito para ser una serie de televisión, hasta que Richard D'Ovidio (''13 fantasmas'') lo reconvirtió en un largometraje, pensando en que los operadores de atención telefónica tienen un rol limitado, pues no pueden salir de sus oficinas para resolver las llamadas.

  1. laSexta 22.45 horas

    Los mercen4rios

Año: 2023

Dirección: Scott Waugh

Reparto: Jason Statham, 50 Cent , Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa.

Sinopsis: El mercenario Barney «Esquizo» Ross y sus equipos se enfrentan a una nueva aventura. Su experiencia y el ingenio les será de gran ayuda en las nuevas aventuras que les esperan.

  1. La 2 22.45 horas

    Toda la verdad

Año: 2016

Dirección: Courtney Hunt , Nicholas Kazan

Reparto: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw.

Sinopsis: El mercenario Barney «Esquizo» Ross y sus equipos se enfrentan a una nueva aventura. Su experiencia y el ingenio les será de gran ayuda en las nuevas aventuras que les esperan.

Otras películas para ver hoy lunes gratis

- 'John, el bastardo', a las 12.00 horas, en La 2.

- 'La huida', a las 14.50 horas, en Trece.

- 'El diablo sobre ruedas', a las 17.50 horas, en Trece.

- 'El piel roja', a las 18.55 horas, en Trece.

- 'Los comancheros', a las 22.00 horas, en La 2.

- 'Jonah Hex', a las 22.00 horas, en Paramount Network.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Cambia el examen de armas para los vigilantes de seguridad privada y será más difícil a partir del 20 de diciembre
  2. 2

    Los valencianos reparten culpas por la dana: falló el Gobierno de Sánchez y señalan a Mazón
  3. 3 Aemet anuncia más lluvias para la próxima semana en la Comunitat Valenciana: cuándo y dónde caerán
  4. 4

    Así se fraguó la tormenta que arrasó Valencia
  5. 5

    La policía francesa detiene a dos sospechosos por el robo en el Louvre
  6. 6 El histórico récord que se ha batido en Valencia
  7. 7

    Un amasijo de desolación y chatarra junto a la A-3
  8. 8

    La familia valenciana de un divo como Raphael
  9. 9

    Mayrén y los famosos: un mundo de amantes, drogas y mucho alcohol
  10. 10 La comedia con la que Jack Nicholson ganó un Oscar se emite este domingo en televisión: «Imprescindible y deliciosa»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias El thriller protagonizado por Halle Berry que se emite este lunes gratis en televisión: «De tensión extrema»

El thriller protagonizado por Halle Berry que se emite este lunes gratis en televisión: «De tensión extrema»