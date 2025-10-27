El thriller protagonizado por Halle Berry que se emite este lunes gratis en televisión: «De tensión extrema» Las películas que se emiten este 27 de octubre en abierto

María Gardó Valencia Lunes, 27 de octubre 2025, 01:20 Comenta Compartir

Un thriller de los que no da respiro se emite este lunes en abierto. Se trata de 'La última llamada', cinta protagonizada por la oscarizada Halle Berry. 'Variety' dijo se ella que es un filme «de tensión extrema». La historia fue originalmente creada para ser una serie de televisión, pero, en el último momento, D'Ovidio la reescribió para que fuera un largometraje de 94 minutos.

Estas son las películas que se emiten este 27 de octubre en abierto:

LaSexta 17.45 horas La última llamada

Año: 2013

Dirección: Brad Anderson

Reparto: Halle Berry, Abigail Breslin , Morris Chestnut, Michael Eklund, David Otunga.

Sinopsis: Jordan, una operadora de la línea de emergencia, recibe una llamada de una joven que acaba de ser secuestrada. Pronto, se percata que debe enfrentarse a un asesino que se le cruzó en el pasado. Tenso thriller que en un principio estaba escrito para ser una serie de televisión, hasta que Richard D'Ovidio (''13 fantasmas'') lo reconvirtió en un largometraje, pensando en que los operadores de atención telefónica tienen un rol limitado, pues no pueden salir de sus oficinas para resolver las llamadas.

laSexta 22.45 horas Los mercen4rios

Año: 2023

Dirección: Scott Waugh

Reparto: Jason Statham, 50 Cent , Megan Fox, Dolph Lundgren, Tony Jaa.

Sinopsis: El mercenario Barney «Esquizo» Ross y sus equipos se enfrentan a una nueva aventura. Su experiencia y el ingenio les será de gran ayuda en las nuevas aventuras que les esperan.

La 2 22.45 horas Toda la verdad

Año: 2016

Dirección: Courtney Hunt , Nicholas Kazan

Reparto: Keanu Reeves, Renée Zellweger, Gugu Mbatha-Raw.

Sinopsis: El mercenario Barney «Esquizo» Ross y sus equipos se enfrentan a una nueva aventura. Su experiencia y el ingenio les será de gran ayuda en las nuevas aventuras que les esperan.

Otras películas para ver hoy lunes gratis

- 'John, el bastardo', a las 12.00 horas, en La 2.

- 'La huida', a las 14.50 horas, en Trece.

- 'El diablo sobre ruedas', a las 17.50 horas, en Trece.

- 'El piel roja', a las 18.55 horas, en Trece.

- 'Los comancheros', a las 22.00 horas, en La 2.

- 'Jonah Hex', a las 22.00 horas, en Paramount Network.