El terror de Stephen King llega a Movistar+

La serie basada en las novelas de Stephen King se estrena en otoño en Movistar+. Producida por Bad Robot Productions, J.J Abrams y Warner Bros, ha sido creada por Sam Shaw y Dustin Thomason y ya ha sido estrenada en Estados Unidos. La ficción trata sobre distintas historias y personajes del escritor, y se desarrolla en un pueblo ficticio que comparte nombre con la serie: Castle Rock. Contará con la presencia del actor Bill Skarsgord, encargado de dar vida al payaso Pennywise en 'It', estrenada en 2017, y de André Holland ('Moonlight') o Melanie Lynskey ('Up in the Air').