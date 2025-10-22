Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Aníbal Gómez y Eva Soriano en una de las imágenes promocionales del programa. TVE

Televisión Española cancela 'Cuánto, cuánto, cuánto' tras sólo dos emisiones

El espacio presentado por Eva Soriano y Aníbal Gómez dejará de emitirse tras los malos datos de audiencias

A. Pedroche

Miércoles, 22 de octubre 2025, 02:16

Gran fiasco en TVE. Pese a que la cadena pública se encuentra en un gran momento de audiencias gracias, en gran parte, a 'La Revuelta' y a sus contenidos de actualidad diaria así como los informativos. El pasado sábado 11 de octubre se estrenó una de sus últimas apuestas de prime time. 'Cuánto, cuánto, cuánto' es un espacio presentado por Aníbal Gómez y Eva Soriano. Pretendía recuperar el espíritu de los concursos noventeros como '¿Qué apostamos?'. Su estreno, impulsado por el partido de la selección española, no fue bueno. Anotó un 10,6% de share y 881.000 espectadores.

Sin embargo, el pasado sábado 18 de octubre fue un despropósito en lo que audiencias se refiere. Se desplomó hasta un flojísimo 5,1% y apenas medio millón. Un registro de todo punto insostenible, y más aún en prime time. Y por ello, RTVE ha decidido actuar de inmediato y cancelar el espacio, tal y como ha avanzado Poco Pasa TV.

La cadena pública ha decidido cortar por lo sano y no dar más oportunidades al programa. Las grabaciones previstas para el jueves 23 y el miércoles 29 de octubre se han paralizado.Cabe decir que aunque en un principio el formato se iba a emitir en directo, la agenda de Eva Soriano impidió que fuera así y se optó por grabarlo días antes de su emisión.

De este modo, el espacio producido por El Terrat y Encofrados Encofrasa ('La Revuelta') desaparece para siempre de la parrilla de La 1 tras solo dos emisiones. Sin embargo, tal y como confirma la cadena pública a El Televisero seguirán trabajando en próximos proyectos junto a Encofrados Encofrasa. Todo parece indicar que el espacio que ocupaba los sábados 'Cuánto, cuánto, cuantó' volverá a ser para el cine; tal y como venía haciendo TVE anteriormente.

