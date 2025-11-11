Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Arturo Pérez-Reverte, en una imagen de archivo. I. Marsilla

La telenovela turca que ha enganchado a Pérez Reverte: «Para marujas (y marujos como yo)»

El escritor ha recomendado una serie que le está gustando mucho

María Gardó

María Gardó

Valencia

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:44

Comenta

Arturo Pérez-Reverte suele usar sus redes sociales para recomendar contenidos culturales y dar sus reflexiones sobre temas de actualidad. Su opinión es muy valorada por los usuarios, pues es uno de los escritores españoles más reconocidos en el mundo. Es autor de obras tan populares como 'La tabla de Flandes', 'La reina del sur', 'El capitán Alatriste' y 'El club Dumas'. Algunas de ellas han tenido tanto éxito que han sido llevadas a la pequeña pantalla en forma de serie.

Este lunes, el escritor ha confesado en su perfil de X que se ha enganchado a una telenovela turca. La producción no es otra que 'Old Money'. «Para marujas (y marujos como yo), está muy bien hecha y (llevo tres capítulos) me está gustando mucho», ha relatado a sus seguidores.

La trama de esta serie narra la historia de un magnate que ha logrado su éxito gracias a su perseverancia. Su ingenio y su ambición le llevan a plantar cara a un importante diplomático de la aristocracia Turca. En esta lucha de poder y dinero, ambos descubren que ninguno de esos atributos son suficientes para conquistar a la mujer que también se ha interpuesto en sus luchas.

'Old Money' está disponible en el catálogo de Netflix.

