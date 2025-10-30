Telecinco revoluciona su programación de las tardes para destronar a 'Pasapalabra' La cadena utilizará la vuelta de 'Gran Hermano' para hacer ajustes en su parrilla

Telecinco está preparando una auténtica revolución en su programación vespertina. La cadena quiere mejorar los datos de audiencia. Por ello va a aprovechar la vuelta de 'Gran Hermano' para dar una vuelta a sus tardes. Esta nueva entrega parece que traerá cambios en el equipo de presentadores. Si nos basamos en el primer avance lanzado por Mediaset observamos que falta Carlos Sobera. Al parecer, este es el inicio de una campaña que ha preparado Mediaset y en la que también terminará saliendo el presentador de 'First Dates'. Quien sí estará será Jorge Javier Vázquez. De hecho, compaginará cada tarde la presentación de 'El diario de Jorge', que adelantará también su horario, con la conducción de 'GH: la vida en directo'.

Este nuevo formato del reality show se emitirá de lunes a viernes a las 20.15 horas. Será el telonero de 'Informativos Telecinco', presentados por Carlos Fanganillo. Estará producido en colaboración con Zeppelin (Banijay Iberia) y se grabará en el plató que acogerá las galas de 'Gran Hermano'. Este espacio conectará a diario para conocer las dinámicas y las vivencias de los concursantes. Además, habrá una selección de las imágenes más destacadas protagonizadas por los concursantes. La audiencia tomará también importantes decisiones cada semana.

Todo apunta también a que Nagore Robles, que recientemente ha conducido 'Uno de GH 20', será la encargada de presentar el programa los viernes. De esta manera Jorge Javier cogerá un respiro dado que sus jueves serán frenéticos: hará triplete con 'El diario de Jorge', 'GH: la vida en directo' y la gala de 'Gran Hermano'.

Así quedan las tardes de Telecinco

Con la llegada de este nuevo espacio Telecinco busca destronar a 'Pasapalabra' como el programa más visto de la tarde. Ahora la cadena recortará la duración de 'El tiempo justo' en 45 minutos pasando a emitirse entre las 15:45 y las 17:45 horas. Justo después llegará el turno de 'El diario de Jorge', que se emitirá de 17:45 a 19:15 horas.

'Agárrate al sillón' cambiará totalmente de horario. Ya no será el que compita con el programa de Antena 3 en la misma franja horaria. Pasará a emitirse de 19.15 horas a 20.15 horas.