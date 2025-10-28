Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Las cinco parejas de 'La Isla de las Tentaciones 9', con Sandra Barneda. Telecinco

Telecinco anuncia el estreno de 'La Isla de las Tentaciones 9' con triple emisión semanal

La cadena apuesta todas sus cartas a la novena entrega del reality

M. Lahoz

Valencia

Martes, 28 de octubre 2025, 01:43

Tras varias semanas llamando al 'Despertar de la Tentación', Telecinco ha decidido resolver la cuestión que rondaba por la cabeza de los espectadores, cuando se va a estrenar la 'Isla de las Tentaciones'. Pues bien, la cadena ya ha anunciado la fecha oficial de su lanzamiento, con grandes sorpresas respecto a como va a ser el plan de emisión.

El estreno tendrá lugar el próximo lunes 3 de noviembre, a las 21:45 horas. El reality arrancará quince minutos antes de lo habitual ya que la cadena ha decidido adelantar el comienzo de sus ofertas estelares, una medida agradecida por los telespectadores. Así, el primer prime time semanal acogerá al entrega principal.

Cabe destacar que hay novedades reseñables en la cobertura de esta nueva edición, pues también habrá 'Tentaciones' el martes y el miércoles. Es decir, triple ración semanal. En este caso, serán emisiones reducidas al access prime time, de 21:45 a 23:00 horas aproximadamente, para competir en esa disputada franja y rivalizar así con 'El Hormiguero' y 'La Revuelta'.

Con todo, los fans del formato apenas tendrán que esperar una semana para consumir uno de los productos con más éxito de la televisión actual con la gran noticia de que el reality contará con tres noches de emisión. Por su parte, el 'Debate' se podrá seguir mediante un plan de pago a través de la plataforma del grupo Mediaset, 'Infinity'.

Además, 'La Isla de las Tentaciones 9' aterriza en la programación mucho antes de lo esperado. Y es que, a diferencia de las últimas emisiones, lanzadas a comienzos de año, esta se adelanta a otoño; lo que supone, por tanto, dos temporadas en un mismo año.

En definitiva, Telecinco va a por todas con la novena edición de la 'Isla de las Tentaciones', que buscará ser el salvavidas de la cadena en la recta final del año junto a 'Gran Hermano 20'.

