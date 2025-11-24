Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Urgente El precio de la luz sube este martes pero deja un tramo de tres horas por debajo del euro
Miguel Ángel Cabrera, en 'Y ahora Sonsoles' A3

El teclista de Camela desvela el sufrimiento del Dioni por su estado de salud: «Ha llorado mucho, no hay tratamiento»

El grupo ha tenido que cancelar sus conciertos hasta febrero de 2026

J.Zarco

Valencia

Lunes, 24 de noviembre 2025, 20:41

Comenta

'Cuando zarpa el amor' o 'Sueño contigo' son canciones históricas que todavía siguen sonando en discotecas o verbenas de toda España. Son algunos de los mayores éxitos de Camela, cuyo famoso dúo en su día estuvo formado por tres personas: Dioni Martín, María Ángeles Muñoz y Miguel Ángel Cabrera.

Dioni y Cabrera se conocían desde jóvenes y formaron grupo junto con Ángeles. Sin embargo, en 2013 el teclista Cabrera lo abandonó por algunas tensiones internas.

En los últimos meses, Camela ha tenido que cancelar sus conciertos por los problemas de salud de Dioni, que ha sufrido problemas en la voz. Cabrera, que mantiene una buena relación con él, ha explicado en 'Y ahora Sonsoles' cómo se encuentra actualmente.

«Hablo todos los días con él y está bien. Su pasión es la música, el da que sea por ella. Tiene un músculo que lo tiene muy débil y cuando quiere cantar no le responde. Él puede hablar pero no puede cantar. Es la persona más activa, lo ha pasado fatal con la voz», ha señalado.

También ha desvelado que ha pasado mal durante este tiempo: «Ha llorado mucho estos meses, él se pensaba que no iba a acabar su carrera. Realmente es un músculo que lo tiene débil y tarda mucho. Está el fisio con él, ha ido a un montón de clínicas buenas pero eso va muy lento y no hay tratamiento».

Hace unos días, María Ángeles informó que Dioni había tenido una faringitis y que hasta febrero de 2026 el grupo no volverá a los escenarios: «Seguimos parados porque Dioni está recuperándose, pero en febrero Camela volverá a los escenarios».

Te puede interesar

