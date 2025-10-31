'Supervivientes All Stars' proclama a su nuevo ganador entre Miri, Jessica, Tony y Torres y entrega el premio de 50.000 euros La gala final tuvo emotivos reencuentros familiares y el tradicional momento del espejo con los cambios físicos

DM Viernes, 31 de octubre 2025, 01:53 | Actualizado 02:03h. Comenta Compartir

Todo tiene un principio y un final y 'Supervivientes All Stars' no iba a ser menos. Después de 55 días de aventura, esfuerzo y superación física y mental en los Cayos Cochinos, uno de los cuatro concursantes que participaban en la final de este jueves (Miri, Jessica, Tony o Torres) se alzó con la victoria en la última gala del formato más salvaje de la televisión.

La noche tuvo de todo, entre pruebas, ver los cambios físicos de los últimos concursantes y reencuentros. Los finalistas vieron a sus familiares en Honduras -Miri, con su padre Edu; Torres, con su novia Laura; Tony, con su madre Pina; y Jessica, con su hermano Manuel- y el tradicional momento del espejo, en el que los finalistas descubrirán el impacto físico de su experiencia en la isla.

Además, en plató todos los concursantes expulsados acompañaron a Jorge Javier Vázquez en la gran noche de 'Supervivientes All Stars', junto a Montoya y Terelu Campos, para presenciar la final y revivir los mejores momentos de la edición.

Cuarto finalista

Con Jorge Javier Vázquez al frente desde plató y Laura Madrueño en directo desde Honduras, como suele ser habitual, la gala arrancó con la primera expulsión de la noche entre los tres nominados -Jessica, Tony y Torres-, después de que Miri se proclamara ganadora del último juego de líder.

En primer lugar, Jessica Bueno se salvó, continuando así su camino a la final de 'Supervivientes All Stars', uniéndose a Miri Pérez-Cabrero y llevándose una tremenda alegría: «¡Gracias por dejarme vivir esta experiencia hasta el final!.

Una situación que se traducía en que Rubén Torres y Tony Spina se midieron en un duelo frenético donde tan solo uno de ellos se podía quedar y el otro, por el contrario, saldría expulsado del reality en calidad de cuarto finalista.

Finalmente, Jorge Javier ha pronunciado la mítica frase: «Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que continúe su camino a la final... ¡Torres!». La emoción del bombero ha sido total, al unirse a Jessica Bueno y Miri y jugarse, junto a ellas, el posible maletín.

Dos desafíos decisivos en el camino hacia la victoria

A continuación, los tres supervivientes restantes afrontaron el primer juego clasificatorio, en el que debían recuperar varios peces de madera situados en una estructura en el mar, llevarlos hasta la playa y encajarlos en el puzle que les daba acceso a la siguiente fase. Los dos más rápidos se asegurarían de esta forma su plaza en la prueba final, mientras que el último se enfrentaría al perdedor del siguiente juego en una nueva votación. Finalmente, la perdedora del juego sería Jessica Bueno.

En el segundo juego clasificatorio, Miri y Torres tuvieron que escapar de una jaula gigante, abrir un baúl descifrando un código secreto y escalar una gran pared sobre el agua para encender un pebetero. El primero en lograrlo obtendría la inmunidad. Tras una prueba muy dinámica Torres consiguió pasar a la gran finalísima y Miri se quedaba a las puertas.

Tercer finalista

La gala continuó con una nueva votación entre los perdedores de los dos juegos en la que la audiencia decidió quién abandonaba la competición quedándose a las puertas de la victoria. Miri y Jessica Bueno escucharon el veredicto del público para conocer al último finalista de la noche: Jessica.

¡Jessica continúa su camino hacia la final! 💥



Miri es la tercera finalista 🏆



🏝️ #SVAllStarsFinal

🔵 https://t.co/0FBgMJbInX pic.twitter.com/gicGuQI2lX — Supervivientes All Stars (@Supervivientes) October 31, 2025

Ganador de 'Supervivientes All Stars 2025'

El momento más esperado de la noche llegó rondando las 2 horas de la madrugada. Ese instante en el que los dos grandes finalistas Jessica Bueno y Rubén Torres se sometieron a una votación exprés que proclamó al ganador definitivo de 2025.

Todo ello, tras una votación muy reñida en la que hubo de todo a medida que mostraban los porcentajes ciegos. Primero ganaba uno, después 50-50 y al final, tocó sorpaso.

«Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' con sus votos en la app de Mediaset Infinity han decidido que el ganador o ganadora sea Torres», desveló Jorge Javier Vázquez.

Cabe recordar que el ganador de la edición, en este caso Torres, se lleva un cheque al portador de 50.000 euros por haberse proclamado campeón tras una experiencia de casi 60 días. Por otro lado, el ganador de la edición normal del reality se lleva 200.000 euros.