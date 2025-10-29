'Supervivientes All Stars' desvela el último expulsado, los cuatro finalistas y Jorge Javier anuncia un bombazo El formato más salvaje de la televisión enfila la recta final del concurso en una semana decisiva

DM Miércoles, 29 de octubre 2025, 00:38 | Actualizado 01:29h. Comenta Compartir

'Supervivientes All Stars': Conexión Honduras' vivió el pasado domingo una noche de muchas emociones, en las que Miri Pérez-Cabrero y Tony Spina descubrieron que ya son finalistas de esta edición y un tercero iba a sumarse a ellos, el que se salvara de entre Adara Molinero, Rubén Torres y Jessica Bueno de la expulsión. Finalmente sería Jessica Bueno.

En este sentido, Miri se convertía el pasado jueves en la primera finalista de la edición al conseguir collar de líder y ella convertía, sin saberlo, a Tony en el segundo que se unía a esta lista cuando decidía no meterle en la lista de nominados, pero ellos no sabían nada sobre esto y ambos lo descubrirían tras 'El puente de las emociones' al que se iban a enfrentar en la noche dominical.

Y en ese punto comenzó la gala de este martes presentada por Jorge Javier Vázquez y Laura Madrueño en Telecinco con Adara y Torres jugándose la última plaza de finalista del concurso. De esta forma, los concursantes comenzarón la noche con un bombazo por parte del presentador.

«Adara, Torres... hoy es noche de expulsión», entonaba el presentador, lo que provocaba la sorpresa en ambos nominados y en el resto de sus compañeros. «Qué fuerte, qué nervios», decía Adara y Rubén Torres preguntaba con un «¿ahora?». Mientras Jessica Buena aseguraba que pensaban «que iban a llegar los cinco juntos».

Pero Jorge Javier tenía más que comunicarles: «El que se salve será el cuarto finalista de la edición y el otro, es importante, volverá a España esta misma noche». Lo que dejaba a algunos de ellos incluso con la boca abierta.

Juego de recompensa

Expulsado de la noche y cuatro finalistas de 'Supervivientes All Stars'

«Los espectadores de 'Supervivientes All Stars' han decidido con sus votos en la app de Mediaset Infinity que el concursante salvado y, por lo tanto, cuarto finalista sea... Torres», ha anunciado Jorge Javier Vázquez a las 1.14 horas de la madrugada del martes al miércoles.

Por lo tanto, Adara se queda a las puertas de la final del reality y viajará este mismo miércoles a España. Los cuatro finalistas del concurso son Miri, Torres, Tony y Jessica Bueno.