'Supervivientes All Stars' anuncia a sus primeros finalistas

Nueva gala de 'Supervivientes All Star' este domingo. El concurso de Telecinco se encuentra en su recta final. Las últimas 48 horas no habían sido fáciles para Jessica, Tony, Miri, Torres y Adara. Las fuertes tormentas han generado momentos de crisis que ha dejado al descubierto cómo de límite es la situación en Cayo Paloma. Quien peor lo ha pasado es Adara. La influencer sufrió un ataque de ansiedad que acabó con fuertes gritos. Un ataque de pánico del que salió gracias al apoyo de todos sus compañeros. «Quería daros las gracias en público porque todos me arropasteis y estuvisteis conmigo», decía Adara entre lágrimas en el Oráculo de Poseidón. Un agradecimiento que terminaba con un abrazo colectivo. Aunque el nerviosismo calaba en todos ya que Tony estallaba minutos después saliéndose de la lona, Jessica llorando y Miri y Torres intentando tomar el control de algo incontrolable.

Después de una prueba de equilibrio y paciencia, Miri Pérez Cabrero -que ha tenido un bajón acordándose de su padre- se hacía con la recompensa de la Liga de los Dioses, compuesta por un menú de tres platos: una empanada, un chuletón con patatas y una tarta de chocolate. «Tú decides cómo la repartes pero sabiendo que no puedes dividir ningún plato y tú tienes que comerte uno», la decía Laura Madrueño.

Finalmente, Miri le daba el chuletón y las patatas a Adara, la que peor lo pasa con el hambre. Una decisión que hacía que la concursante llorara. «Te va a sentar genial», decía la líder de la semana fundiéndose en un abrazo. «Nos matamos y ahora me hace esto. Estoy tan agradecida», decía Adara.

A continuación, tanto Miri como Tony se han enfrentado al puente de las emociones. Para ambos ha sido un momento muy emotivo. El ya marido de Marta Peñate ha hablado de su proyecto de paternidad después de que la pareja haya sufrido varios abortos. Ambos han conocido la noticia de que son finalistas de 'Supervivientes All Star'.

Me ha hecho mucha ilusión. Me he vuelto a preparar un montón. Ver que el esfuerzo, la constancia, la disciplina y la ilusión se premia, qué bien«, confesaba Miri. »Muchísimas gracias, solo quiero llegar lo más lejos posible gracias a vosotros«, explicaba Tony. También conocíamos al final de la noche que la tercera finalista era Jessica Bueno, salvada de la nominación frente a Adara Molinero y Rubén Torres. Será uno de los dos quien abandone el programa el próximo martes.