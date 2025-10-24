Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

'Supervivientes All Stars 2025', este jueves, durante la expulsión. Mediaset

'Supervivientes All Stars 2025' pone expulsa a otro concursante y pone la fecha para su final

El programa elimina otro concursante antes de encarar su cuenta atrás

Tamara Villena

Tamara Villena

Valencia

Viernes, 24 de octubre 2025, 01:24

Comenta

Telecinco se preparara para despedir a uno de los paltos fuertes de su parrilla, 'Supervivientes All Stars 2025', uno de sus formatos estrella para conseguir mantener a la audiencia en 'prime time'. La aventura en Honduras comienza a tener los días contados y los concursantes tienen ya poco margen de tiempo para conseguir ganarse a la audiencia de cara a la final. La edición ha destacado por ser una de las más movidas, con fuertes y frecuentes encontronazos entre los famosos, que además de a la falta de comida y el hambre, han tenido que hacer frente a un clima especialmente hostil durante su experiencia en la isla este año.

Este jueves, la gala ha estado marcada por la expulsión de un nuevo concursante, que se despide del programa a escasas entregas de su final. Tras la salvación de Miri el pasado martes, la audiencia decidía entre Carlos y Torres, que se convertían en los únicos nominados para esta noche. Finalmente, ha sido Carlos quien ha tenido que abandonar Honduras y poner punto final a su paso por la isla. «Gracias a cada uno de los que han dedicado un minuto a salvarme» decía Torres, emocionado.

«Gracias a todo el equipo es impresionante lo que hacéis. A vosotros os llevo en el corazón, igual que a todos los que están en el plató», se despedía Torres de sus compañeros.

Pero otro de los momentos tensos de la noche llegaba incluso antes de la expulsión, con todos los supervivientes reunidos en el Ágora de Poseidón para posicionarse sobre quién debe dejar el concurso a las puertas de la final. Un momento que ha estado marcado de nuevo por el enfrentamiento entre Adara Molinero y Miri Pérez-Cabrero, después de que la primera acusase a su compañera de estar haciendo un papel demasiado exagerado para gustar a la audiencia: «Soy así y es lo que hay», se defendía la aludida, en un tono exultante, antes de recriminar a la 'influencer' que se dedicaba a burlarse de ella e imitarla.

Además, en la noche de este jueves hemos conocido por fin las fechas que darán forma a la final del programa, que se dividirá, como es habitual, en varias emisiones. Ha sido Jorge Javier quien anunciaba en el programa los días clave de la edición y qué contenido podremos ver en cada uno:

- Domingo, 26 de octubre de 2025: Mudanza a 'Cayo Paloma', en 'Supervivientes All Stars 2: Conexión Honduras'

- Martes, 28 de octubre de 2025: la semifinal, en 'Supervivientes All Stars 2: Tierra de Nadie'

- Jueves, 30 de octubre de 2025: la gran final, en 'Supervivientes All Stars 2'

Publicidad

