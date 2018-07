Sueños futboleros El atlético Saúl Ñíguez, el extremo del Athletic Iñaki Williams y el bético Andrés Guardado. / r. c. Amazon estrena hoy 'Six Dreams', una serie centrada en la vida de seis protagonistas de la Primera División:Saúl Ñíguez, Iñaki Williams, Andrés Guardado, Eduardo Berizzo, Amaia Gorostiza y Quique Cárcel JULIÁN ALÍA Viernes, 27 julio 2018, 00:51

Con seis protagonistas -tres que lo viven desde dentro del terreno de juego, y otros tres que lo hacen desde fuera-, la compañía estadounidense Amazon estrena mañana 'Six Dreams', una 'docuserie' que mostrará el fútbol de la competición doméstica española con un atípico punto de vista. Centrada en la temporada 2017/18, sale a la luz justo cuando comienzan las giras y pretemporadas de un deporte que parece no descansar nunca, y menos en año de Mundial, como ha sido el caso. Mostrará cómo lo han vivido Saúl Ñíguez, uno de los imprescindibles del Atlético de Madrid en el centro del campo, que ha crecido en manos del Cholo Simeone hasta convertirse en uno de los nombres propios de la Liga con tan solo 23 años. Caso similar será el de Iñaki Williams, el delantero del Athletic que, escorado a banda hasta que el dios del tiempo le diga a Adúriz que ha llegado su hora, está llamado a ser la referencia del equipo. Como también el mexicano Andrés Guardado, que firmó un glorioso regreso a España durante la pasada campaña y se alza como una de las piezas fundamentales para el Betis de Quique Setién.

Sin relación directa con el balón, la serie virará en torno a la figura del entrenador Eduardo Berizzo, actualmente a cargo del Athletic, pero protagonista aquí durante su periplo por el Sevilla, cuando le fue diagnosticado un cáncer de próstata y acabó siendo sustituido por Vincenzo Montella. También tendrá presencia Amaia Gorostiza, la presidenta del Eibar, que ha conseguido algo tan impensable hace unos años como que no resulte extraño ver a su club tan asentado en Primera División y sin síntomas de bajar el ritmo.

«Llevará a los espectadores una visión única de la competición entre bastidores»

Cierra el elenco Quique Cárcel, director deportivo del Girona, un equipo que parecía estar destinado a merodear por la zona baja de la tabla y que nunca transmitió la sensación de que su permanencia peligraba. Su labor, como la de sus compañeros de profesión, deja claro cada año la importancia que tiene. Si no, que se lo pregunten a Monchi. Muy claro lo tienen en sus deportes en EE UU, y quizá por ello se hayan decidido a incorporarlo.

Secretos al descubierto

Amazon, que presentó su creación en el Wanda Metropolitano, el flamante estadio del Atlético de Madrid, donde el presidente de LaLiga, Javier Tebas, destacó que «llevará a los espectadores una visión única de LaLiga entre bastidores, que permitirá a los fans descubrir la magia y los secretos de la competición», estrena de esta forma su primera serie en España.

El formato, que estará disponible para los miembros de Prime Video desde hoy y ha sido producido por Mediapro, se une a la creciente oferta deportiva de los Originals de Amazon, como 'Grand Prix Driver', las tres temporadas de 'All or Nothing' dedicadas a los equipos de la NFL (Arizona Cardinals, Los Angeles Rams y Dallas Cowboys) y las series bajo la marca 'All or Nothing', donde destaca la centrada en el Manchester City en el fantástico curso en el que se coronó campeón de la Premier, que se estrenará el 17 de agosto. Además, Prime Video también ha mostrado interés en la lucha por la oferta de contenido en vivo, como muestra la adquisición de los partidos de los jueves (Thursday Night Football) de la NFL o las finales de la ATP Next Generation