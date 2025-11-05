Stephen King desvela cómo será la aparición de Pennywise en 'It: Bienvenidos a Derry'

EP Miércoles, 5 de noviembre 2025, 22:48 | Actualizado 22:57h. Comenta Compartir

'It: Bienvenidos a Derry' ya ha estrenado sus primeros dos episodios en HBO Max, pero por el momento, Pennywise no ha aparecido... más allá de su cameo en los terroríficos títulos de crédito de la serie. Stephen King, el creador del payaso asesino y de toda su mitología, ha tranquilizado a los fans, prometiendo que, cuando finalmente el ente se deje ver, será aterrador.

«Cuando Pennywise aparece por fin, sigue dando mucho miedo», asegura el escritor de terror en declaraciones a New York Post. El monstruoso payaso volverá a estar encarnado por Bill Skarsgard, quien ya diera vida al personaje en It y también en su continuación, It. Capítulo 2, ambas cintas dirigidas por el también director y cocreador de la serie, Andy Muschietti.

«Me gusta mucho 'Bienvenidos a Derry'. Hay muchos elementos de terror y muchas imágenes surrealistas. Hay una escena aterradora en un supermercado que se me ha quedado grabada, con tarros de pepinillos y todo», revela King por otro lado, reiterando su aprobación hacia la ficción que expande el universo que creara con su icónica novela de 1986 y haciendo referencia a un momento en particular del segundo episodio.

En cuanto a cuándo podrán ver los fans a Pennywise en pantalla, Muschietti explicó en una entrevista concedida a CulturaOcio.com que se trata de una «aparición a fuego lento», señalando además que «como cambia de forma, tiene muchas encarnaciones de gran intensidad en los primeros capítulos». «Es un campo de minas esa espera», expresó el realizador, confiando en que los fans no se aburrirán por no ver al villano en su forma de payaso desde el minuto uno.

«El arma más potente de Pennywise es que es impredecible», remarcó Barbara Muschietti que, junto a su hermano y Jason Fuchs y Brad Kane, firma el guion de la serie. «Si lo tuviésemos desde el principio, dos veces por capítulo... Ya lo esperas, es un patrón. Y no queremos un patrón; queremos que la gente realmente esté en el borde del asiento mordiéndose las uñas», razonó.