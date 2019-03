SIGNOS DIFERENCIALES El tema de la identidad es capaz de fanatizar a gente que hasta hace poco nos parecía de lo más sensata RAFA MARÍ Lunes, 1 abril 2019, 00:08

Boadella. En 2007, Albert Boadella se despidió de Cataluña «por el sabotaje» que padecían sus montajes teatrales. Su regreso profesional a los escenarios de Barcelona se produjo la semana pasada en el papel de un independentista. La obra, 'Looking for Europe', del filósofo francés Bernard-Henri Lévy, se representó con llenos diarios. Las parrafadas de Boadella («yo no soy español, los signos diferenciales de los catalanes son perceptibles para cualquiera») provocaban las risas de los espectadores. El tema de la identidad es capaz de fanatizar a gente que hasta hace poco nos parecía de lo más sensata.

Els Joglars. Recientemente pasé varios días en Alicante y supe que Els Joglars iban a representar en el Teatro Principal la obra 'Señor Ruiseñor', con Ramón Fontseré como autor, director y actor principal. La síntesis argumental me hizo reír: «Un jardinero de Parques y Jardines debe dejar el trabajo por culpa del reuma. Le ubican en el Museo Rusiñol, donde hará de Rusiñol en las visitas teatralizadas al museo. Al cabo de un tiempo, cuando el ex jardinero se ha enamorado de la personalidad del pintor y dramaturgo, la administración decide transformar el Museo Rusiñol en el Museo de la Identidad».

Mercedes Milá. 'Scott y Milá' es una serie de Movistar, con episodios protagonizados por la periodista catalana Mercedes Milá en su propio personaje , siempre con la compañía de su perro Scott en los cuatro reportajes emitidos hasta ahora. Uno de ellos sobre el tema de la identidad. Al ver ese título, 'Identidad', temí lo peor. Temor infundado: el capítulo reflejó la diversidad de opiniones que se vive en Cataluña respecto a los 'signos diferenciales'. Muy interesante la entrevista a Santi Vila sobre su experiencia política y amorosa. Vila, exconseller de la Generalitat, es uno de los encausados en el juicio del 'procés'. Le llaman traidor los que enarbolan con entusiasmo la bandera de 'la identidad'.

Mediterráneo. No niego los rasgos de mi identidad como mediterráneo y valenciano. Eso marca. Pero la identidad se configura con numerosas variantes. Los intereses culturales, económicos, ideológicos y sexuales. La edad. El carácter. La salud. El físico. El ambiente familiar. Los amigos. Las aficiones. Los azares biográficos.

Diferencias. Conozco familias en las que cada hermano tiene una identidad diferente. Un caso concreto: uno de los hermanos es gay, divertido y lector voraz. No le duele gastarse el dinero en buenos restaurantes. El otro, heterosexual y aburridísimo, es alérgico a los libros y solo va a restaurantes con menús baratos. ¿Cómo es posible que en una misma casa convivencial hayan germinado dos talantes tan distintos? A saber. Pero está claro que esos dos hermanos no tienen la misma 'identidad'. Sus preferencias son contrapuestas, tanto en las camas como en las mesas.

Gastronomía. Ya metidos en el tema culinario, diré que la identidad de la oferta gastronómica en Valencia ciudad vive un momento con frecuentes novedades. Se come bien con unos precios muy razonables en los restaurantes Tagomago y Deli-rant, los dos en la plaza del Patriarca. Experiencia decepcionante en Llisa Negra (calle Pacual y Genís, 10). Caro y con platos mal resueltos. El restaurante lo dirige el gran Quique Dacosta: no siempre se puede estar sublime. No he ido al restaurante de Ricard Camarena en Bombas Gens: sus elevados precios me resultan disuasorios. El Menú Degustación cuesta 129 euros, aparte bebidas.

Oganyo. Comí muy bien y la factura fue asequible en Oganyo (calle Bélgica, 30). Cocina sabrosa e imaginativa en un espacio atractivo y con un magnífico servicio joven. Me gusta mucho la identidad de Oganyo.

Baobab. Por fin pude hacer 'un poco de barra' en Baobab (Marqués del Turia 73-Plaza de Cánovas). Estupenda experiencia. El mejor 'corte' de ensaladilla rusa que he probado en mi vida. Para comer con los dedos, como si fuese un corte de helado. Raúl Aleixandre, maravilloso cocinero, no me cobró nada.

Pagar. Me gusta pagar lo que consumo, soy reacio al 'gratis total', esa es mi identidad monetaria. Pero también me gusta aceptar la generosidad de los demás. He de volver a la barra de Baobab. Pagando.