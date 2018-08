Dos series más para Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha dado luz verde a dos proyectos de cara al futuro. El primero es 'The Expatriates', producida por Nicole Kidman y su compañía, Blossom Films. Basada en la novela de Janice Y.K. Lee, contará con los guiones de Alice Bell ('The Beautiful Lie'), y tratará sobre un grupo de mujeres forasteras en Hong Kong. Según Kidman, «es solo el comienzo del objetivo común de crear historias con algo significativo que decir sobre el mundo». La otra serie, ésta en clave de comedia, es 'Upload', creada por Greg Daniels, uno de los principales responsables de 'The Office' o 'Parks and Recreation'.