La serie española recién estrenada que recomienda Pérez-Reverte: «La he visto fascinado» El escritor destaca el trabajo de Ricardo Gómez y Óscar Jaenada

J.Zarco Valencia Miércoles, 29 de octubre 2025, 01:53

Arturo Pérez-Reverte es un auténtico referente en las redes sociales, donde suma más de 2,5 millones de seguidores en 'X'. El académico de la RAE acostumbra a decir sin tapujos sus opiniones y también lanza algunas recomendaciones sobre películas, series o libros que ha consumido y le han parecido interesantes.

La última serie que ha visto y le ha encantando ha sido 'La suerte', protagonizada por Ricardo Gómez y Óscar Jaenada, pero que también cuenta en su reparto con Carlos Bernardino, Almudena Amor, Diana Peñalver, Aria Bedmar o Jason Fernández.

«He visto fascinado »La suerte«. Más que sobre toros, que apenas salen, es una inteligente reflexión sobre lo español de antes y de ahora. Ricardo Gómez, estupendo; pero lo de Óscar Jaenada es enorme, impresionante. Todos están en él: Belmonte, Paula, Talavante, Tomás, Morante...», ha escrito en 'X'.

Algún usuario le ha echado en cara que recomiende una serie de toros, pero Reverte se ha defendido: «Si ve la serie, lo entenderá. Nada tiene que ver con taurinos (yo lo fui, pero dejé de serlo hace mucho) o antitaurinos. Habla de otras cosas. Un saludo».

De qué va 'La suerte'

David, un joven opositor que por las noches trabaja como taxista ocasional, salva al chófer de una cuadrilla taurina en una carrera a contrarreloj hacia el hospital. Su vida cambia cuando es contratado como conductor privado de Maestro, un legendario torero, para recorrer España de punta a punta de una manera totalmente nueva e inesperada para él.

Durante el viaje, David descubrirá un mundo desconocido, lleno de supersticiones, desafíos y despedidas. Para Maestro, David representa la suerte que durante toda su vida ha perseguido. Para David, la amistad con Maestro será determinante en su destino. Aunque David y Maestro pertenecen a mundos distintos, ambos descubrirán que tienen más cosas en común de lo que inicialmente pudieron imaginar. Serie creada por Paco Plaza, Pablo Guerrero, Borja González y Diana Rojo.