Sergio Dalma, del concierto por el que tuvo que pedir perdón a la reconciliación con su hijo El cantante visita este miércoles 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

Mario Lahoz Valencia Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:08

Sergio Dalma visita este martes 'El hormiguero' para presentar su nuevo disco 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje a los artistas italianos que mas han influido en la música de nuestro país. Además, durante su charla con Pablo Motos anunciará las fechas de su gira.

El artista catalán salto a la fama con su disco debut 'Esa chica es mía' pero, sobre todo, con 'Bailar Pegados', el tema con el que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1991. Desde aquel momento, despegó tanto su vida profesional como la personal, ya que años más tarde se casó en secreto con la modelo Maribel Sanz, con la que tuvo un hijo, Sergi Capdevila.

Tras cuatro años de matrimonio, la pareja se divorció, un hecho que provocó un distanciamiento entre Dalma y su primogénito. Durante mucho tiempo la relación con su exmujer y su hijo fue prácticamente nula, con alguna demanda judicial de por medio.

Eso sí, en la actualidad, el catalán alardea del vínculo que tiene con Sergi Capdevila. A partir de 2016, los dos retomaron una relación que alcanzó su punto álgido en 2023 con el nacimiento de su nieto.

Esta no es la única ocasión en la que Dalma ha estado en el foco de la noticia. En agosto de 2021, durante la época de la Covid-19, el catalán protagonizó un polémico concierto en Murcia en el que incitó a los asistentes a traspasar las medidas de seguridad.

Este suceso provocó la cancelación de la actuación de forma inminente tras un enfrentamiento entre el artista y los miembros de seguridad. «Vamos a interrumpir el concierto cada vez que alguien les mande sentarse», advirtió el artista. Tras esto, el catalán fue ferozmente criticado y tuvo que pedir perdón tanto al publico como a la organización.

«Me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran desde su asiento pero de pie y siempore con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos porque no se puede hacer», añadió.