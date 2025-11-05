Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Corte total en la A-23 a la altura de Sagunto por el vuelco de un camión
Logo Patrocinio
El cantante Sergio Dalma. J. Morales

Sergio Dalma, del concierto por el que tuvo que pedir perdón a la reconciliación con su hijo

El cantante visita este miércoles 'El Hormiguero' para presentar su nuevo disco

Mario Lahoz

Valencia

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:08

Comenta

Sergio Dalma visita este martes 'El hormiguero' para presentar su nuevo disco 'Ritorno a Via Dalma', un homenaje a los artistas italianos que mas han influido en la música de nuestro país. Además, durante su charla con Pablo Motos anunciará las fechas de su gira.

El artista catalán salto a la fama con su disco debut 'Esa chica es mía' pero, sobre todo, con 'Bailar Pegados', el tema con el que representó a España en el Festival de Eurovisión en 1991. Desde aquel momento, despegó tanto su vida profesional como la personal, ya que años más tarde se casó en secreto con la modelo Maribel Sanz, con la que tuvo un hijo, Sergi Capdevila.

Tras cuatro años de matrimonio, la pareja se divorció, un hecho que provocó un distanciamiento entre Dalma y su primogénito. Durante mucho tiempo la relación con su exmujer y su hijo fue prácticamente nula, con alguna demanda judicial de por medio.

Eso sí, en la actualidad, el catalán alardea del vínculo que tiene con Sergi Capdevila. A partir de 2016, los dos retomaron una relación que alcanzó su punto álgido en 2023 con el nacimiento de su nieto.

Noticias relacionadas

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Llega la firma de 'Operación Triunfo 2025' a Valencia: día, hora y lugar

Valencia aguarda a Rosalía: hace un año vino como voluntaria de la dana y ahora presentará 'Lux' en el Roig Arena

Valencia aguarda a Rosalía: hace un año vino como voluntaria de la dana y ahora presentará 'Lux' en el Roig Arena

Esta no es la única ocasión en la que Dalma ha estado en el foco de la noticia. En agosto de 2021, durante la época de la Covid-19, el catalán protagonizó un polémico concierto en Murcia en el que incitó a los asistentes a traspasar las medidas de seguridad.

Este suceso provocó la cancelación de la actuación de forma inminente tras un enfrentamiento entre el artista y los miembros de seguridad. «Vamos a interrumpir el concierto cada vez que alguien les mande sentarse», advirtió el artista. Tras esto, el catalán fue ferozmente criticado y tuvo que pedir perdón tanto al publico como a la organización.

«Me excedí en mi ánimo de intentar que todos disfrutaran desde su asiento pero de pie y siempore con mascarilla. Eso incumplió el protocolo del ciclo de conciertos porque no se puede hacer», añadió.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un joven de 22 años muere tras chocar su moto contra un contenedor de obra en Valencia
  2. 2

    Presidencia resuelve el misterio: Mazón firmó en el Ventorro la resolución del listado de estudiantes deportistas de elite
  3. 3 Los nuevos ricos de España: una desconocida familia mete a 4 miembros de golpe en la lista Forbes
  4. 4 Aemet anuncia la llegada de lluvia a Valencia y señala dónde caerá durante dos días
  5. 5

    El día después de Vilaplana: imparte un curso de formación de ocho horas
  6. 6

    Un mensajero llevó a Mazón los documentos que firmó en El Ventorro el día de la dana
  7. 7

    El camionero de Zaragoza que lleva un año buscando a la familia de una víctima de la dana
  8. 8

    El nuevo hospital Quirón de Valencia tendrá 116 habitaciones e irá en una parcela de 4.500 metros junto a La Fe
  9. 9 Fallece Manolo Molero, dueño de Futurama y guardián del cómic en Valencia durante cuatro décadas
  10. 10

    El Valencia CF comenzará la instalación de la cubierta del Nou Mestalla a final de mes

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Sergio Dalma, del concierto por el que tuvo que pedir perdón a la reconciliación con su hijo

Sergio Dalma, del concierto por el que tuvo que pedir perdón a la reconciliación con su hijo