La seductora película protagonizada por Richard Gere y Jennifer López que se emite este sábado en televisión: consulta toda la oferta

Arranca el fin de semana y llega acompañado de una gran oferta de películas para poder disfrutar desde el salón de casa... y con palomitas. Más allá del catálogo de las plataformas de pago como Netflix, Prime Video, Max o Movistas Plus+, entre otras, los canales en abierto de la TDT ofrecen para este sábado, 15 de noviembre, una programación de lo más variada con títulos muy conocidos.

Entre ellos detacada la emisión de la cinta '¿Bailamos?' protagonizada por Jennifer López y Richard Gere. Además, no se olvidan de los más pequeños de la casa. Para ellos han pensado en cintas de entretenimiento con las que seguro pasarán un rato de lo más divertido.

Estas son algunas de las películas que se pueden ver este sábado en la TDT:

1 15.55 horas La 1 Juntos y revueltos

- Año: 2014

- Dirección: Frank Coraci.

- Intérpretes: Adam Sandler, Drew Barrymore, Kevin Nealon, Terry Crews, Wendi McLendon-Covey, Bella Thorne, Joel McHale, Abdoulaye NGom, Jessica Lowe y Braxton Beckham.

- Sinopsis: Después de una desastrosa cita a ciegas, los padres solteros Lauren y Jim se muestran de acuerdo en una sola cosa: no desean volver a verse nunca más. Sin embargo, cuando contratan, cada uno por su lado, unas fabulosas vacaciones familiares con sus hijos, se encuentran destinados sin remedio a compartir durante una semana una suite en un lujoso resort africano dedicado a los safaris.

2 15.35 horas Cuatro Ahora me ves

- Año: 2013

- Dirección: Louis Leterrier.

- Intérpretes: Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, Woody Harrelson, Isla Fisher, Dave Franco, Mélanie Laurent, Morgan Freeman, Michael Caine, Michael Kelly y Common.

- Sinopsis: Los Cuatro Jinetes es un famoso grupo formado por los mejores ilusionistas del mundo. Durante sus actuaciones, llevan a cabo una serie de arriesgados atracos contra hombres de negocios corruptos y posteriormente hacen llover el dinero robado sobre su público ante los atónitos ojos de un equipo de élite del FBI que les sigue la pista.

3 15.50 horas Paramount La Bella y la Bestia

- Año: 2014

- Dirección: Christophe Gans.

- Intérpretes: Vincent Cassel, Léa Seydoux, André Dussollier, Eduardo Noriega, Myriam Charleins, Audrey Lamy, Sara Giraudeau, Jonathan Demurger, Nicolas Gob y Louka Meliava.

- Sinopsis: Después de que la Bestia condene a su padre por haberle robado una rosa, Bella decide sacrificarse en su lugar. En el castillo de la Bestia no solo le espera la muerte, sino una extraña vida en la que se mezclan momentos de magia, alegría y tristeza.

4 15.30 horas Be Mad Caza terrorista

- Año: 2014

- Dirección: Paul Schrader.

- Intérpretes: Nicolas Cage, Anton Yelchin, Alexander Karim, Irène Jacob, Tomiwa Edun, Aymen Hamdouchi, Claudius Peters, Robert G. Slade, Geff Francis y Silas Carson.

- Sinopsis: Evan Luke, un veterano agente de la CIA, debe volver de su retiro para enfrentarse a Banir, un peligroso terrorista al que creía haber eliminado hace años.

5 17.45 horas Boing Bebé Jefazo

- Año: 2017

- Dirección: Tom McGrath.

- Sinopsis: En la vida de Tim, un niño de 7 años, todo transcurre de maravilla. Pero un buen día, Tim pasa de ser hijo único a tener un hermanito, cuya llegada va a privarle de la atención de sus padres. La rivalidad se esfuma cuando Tim descubre que su hermano es en realidad un espía en misión secreta.

6 22.00 horas Cuatro Predator: La Presa

- Año: 2022

- Dirección: Dan Trachtenberg.

- Intérpretes: Amber Midthunder, Dakota Beavers, Dane DiLiegro, Stormee Kipp, Michelle Thrush y Julian Black Antelope.

- Sinopsis: Naru es una joven guerrera, feroz y altamente hábil, que se crió a la sombra de algunos de los cazadores más legendarios que deambulan por las Grandes Llanuras. Más tarde, cuando el peligro amenaza a su campamento, se dispone a proteger a su gente. Finalmente, Naru descubre que la presa a la que se enfrenta es un depredador alienígena evolucionado con un arsenal técnicamente avanzado.

7 22.00 horas Paramount ¿Bailamos?

- Año: 2004

- Dirección: Peter Chelsom.

- Intérpretes: Richard Gere, Susan Sarandon, Jennifer Lopez, Richard Jenkins, Lisa Ann Walter y Stanley Tucci.

- Sinopsis: John está casado, tiene dos hijos y un buen trabajo en un importante bufete de abogados. Un día, volviendo de trabajar, ve a una chica que mira con cara triste por la ventana de una escuela de baile. La ve unas cuantas veces más, hasta que un día decide entrar en la escuela y apuntarse a clases para principiantes. Primero se lleva un chasco porque no puede bailar con aquella chica, pero entra en un mundo nuevo que le irá devolviendo la alegría. John y unos cuantos compañeros de su clase se apuntan a un concurso, y todos cierran filas durante la preparación. Pero lo que John no sabe es que su mujer ha contratado a un detective porque cree que le es infiel.

8 22.20 horas FDF Marid (os)

- Año: 2022

- Dirección: Lucía Alemany.

- Intérpretes: Ernesto Alterio, Paco León, Celia Freijeiro, Raúl Cimas, Emma Hernández, Kirill Bunegin y Alba Parreño.

- Sinopsis: Toni y Emilio reciben la misma trágica llamada: sus mujeres están en coma tras un alud en una estación de esquí. Cuando se presentan en el mostrador de admisiones del hospital hacen un sorprendente descubrimiento: sus mujeres son, en realidad, la misma persona, Laura. Durante años, Laura ha llevado en secreto vidas paralelas, una salvaje montaña rusa a caballo entre sus dos familias. Obligados a convivir hasta que Laura despierte y pueda ser trasladada, Emilio y Toni luchan por demostrar quién de los dos es el único y auténtico marido.

