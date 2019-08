Santiago Segura: «Hacer un programa de 'sketches' es titánico» El actor español Santiago Segura. / TVE Presenta 'Hoy no, mañana', que este viernes se despide en La 1. «No tengo pensado morirme sin volver a encarnar a Torrente», confiesa JULIÁN ALÍA Madrid Jueves, 15 agosto 2019, 18:46

Ya tenía uno suficiente con oír su voz en 'Viaje al centro de la tele', y resulta que ahora también hay que verle la cara en 'Hoy no, mañana'. O algo así dice el propio Santiago Segura (Madrid, 54 años). El actor, director, guionista, cómico, y quién sabe cuántas cosas más, es también presentador del programa de 'sketches' de José Mota en La 1, que emite este viernes a partir de las 22:10 horas su último programa.

-¿Qué encontró en este formato para aceptar presentarlo?

-No me costó demasiado decidirme. El proyecto venía cargado de dos de mis motivaciones favoritas: humor y amistad.

-¿Le tenía cogido el tranquillo por 'Viaje al centro de la tele', o al ponerle cara no tiene nada que ver?

-Hombre, la voz es desagradable, pero poniendo ya la cara la cosa se complicaba. Afortunadamente, las altas dosis de carisma y simpatía a chorros que le he metido han hecho que el público aguantase estoicamente sin cambiar de canal. Más que nada, para ver los 'sketches' entre presentación y presentación.

-Hablando de 'Viaje al centro de la tele', ¿dónde diría que reside la clave de su éxito?

-En la nostalgia y el humor. En combinación, eso sí, con la entrañable y familiar voz de un locutor de excepción, de una leyenda de nuestro cine.

-Recientemente consiguió más de un millón y medio de espectadores y un 12,5% de cuota de pantalla. ¿Esperaba que un programa así pudiera tener tales cifras de audiencia?

-Yo sí. Adoro el programa. Es ágil, rápido y chispeante. Es historia y documento de nuestra televisión. Los que no parecen creer mucho son los responsables de TVE, que cada vez nos ponen a una hora y repiten los capítulos sin orden ni concierto. Tienen que confiar un poco más en el archivo y en nosotros. Somos el programa quizás mas barato de la tele, y siempre uno de los más vistos desde que empezamos.

-¿Con qué tipo de comedia disfruta más?

-Mientras sea comedia, me fascina todo, incluidos 'talent shows', presentaciones de eventos y premios, entrevistas. El caso es echar unas risas.

-¿Y como consumidor?

-Exactamente lo mismo: 'sitcoms', teatro, televisión. Lo importante es que me hagan reír.

-José Mota sigue erre que erre, pero, ¿por qué cada vez se ven menos programas de 'sketches'?

-Porque son dificilísimos de hacer. Cualquiera que se dedique al humor lo sabe. Conseguir un programa de 'sketches' aceptables semana tras semana es una labor titánica. Habría que hacerle un monumento a José Mota por ello. Aunque fuese pequeñito y en su pueblo.

Segundas partes

-¿Son las audiencias algo que le quita el sueño, o no les da demasiada importancia?

-Les doy la importancia que tienen. Trabajamos para el público y nos dejamos la piel para que la gente nos vea y gustarles, así que nos satisface que eso ocurra.

-Y en el caso del cine, ¿qué balance hace de su última película ('Padre no hay más que uno')?

-Este fin de semana pasaremos del millón de espectadores. La gente sale contenta de las salas y la recomiendan. Algunos, incluso, hasta repiten. Dicen que es 'la comedia del verano'., así que el balance es positivo, pletórico, entusiasta. ¡Hasta estoy pensando en una posible segunda parte!

-Ese tipo de comedia, ¿acerca o aleja un posible regreso de Torrente a la gran pantalla?

-Igual que el megaéxito de Torrente me alejaba de otro tipo de comedias que también me interesaban, el éxito de 'Padre no hay más que uno' aleja un poquito a Torrente de su temido regreso. Pero tranquilos, no tengo pensado morirme sin volver a encarnar alguna vez mas a ese dechado de virtudes. Para regocijo de algunos y desesperación de otros...