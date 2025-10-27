'Saber y ganar' cambia sus normas tras el abandono de un concursante

A. Pedroche Lunes, 27 de octubre 2025, 01:13 Comenta Compartir

'Saber y ganar' es uno de los programas con más solera de la televisión en nuestro país. Este icónico concurso de La 2 lleva 28 años en antena y está presentado por el archiconocido Jordi Hurtado de lunes a viernes y por Rodrigo Vázquez los fines de semana. Este espacio ha anunciado un cambio en sus normas tras el abandono de un concursante. Se trata de Marc Mendoza, apodado por Hurtado como Marcus Magníficus.

Este joven, natural de Sabadell y doctor en Historia Antigua, comunicó al final de la entrega del 22 de octubre que debía dejar el concurso. «Mis obligaciones laborales me obligan a dejar temporalmente mi participación», expresó. Jordi Hurtado se quedó de piedra dado que no se lo esperaba. Un jarro de agua fría que llegaba después de que disputar un 'Doble triatlón' acompañado por el exconcursante Ángel Chacón, el último en alcanzar la cifra de 100 programas consecutivos. «Encantado de devolverle, aunque sea, un gramo de toda la ayuda que me ha prestado mientras yo he estado concursando», afirmó Chacón en su regreso al espacio de La 2.

Se trataba el programa 50 de Marc: «El 51 tendrá que esperar». Con un marcador final de 38.970 euros, Mendoza se despide por ahora como el concursante de los tres que hay ahora mismo en el programa. Sin embargo, regresará en breves. Según informa Fórmula TV, regresará en los especiales de Los Magníficos que RTVE emitirá en febrero de 2026, coincidiendo con el aniversario del concurso.

Esta abrupta salida se produce un mes después de la de Fer Castró que se quedó a sólo cuatro entregas de convertirse en centenario. Desde entonces Mendoza se había convertido en el gran baluarte del concurso. Frente a esta pérdida tan significativa, 'Saber y ganar' han decidido cambiar las normas del concurso.

«A partir de ahora, que sepan todos los concursantes que únicamente se permitirá una ausencia», anunció Jordi Hurtado. Con esta decisión, 'Saber y ganar' busca facilitar la conciliación laboral de sus participantes y reforzar el compromiso con las grabaciones.