Fotograma del concurso de la noche de los sábados. A3

La Ruleta de la Suerte vuelve por la noche con el mayor premio de su historia

Jorge Fernández y Laura Moure presentan el concurso en su formato nocturno

Nacho Ortega

Nacho Ortega

Valencia

Sábado, 25 de octubre 2025, 02:05

Comenta

'La Ruleta de la Suerte Noche' volvió a girar a mediados de octubre y este sábado 25 regresa a las 22:00 horas, en Antena 3 con muchas novedades. Tras liderar las noches del sábado con su primera temporada, el concurso presentado por Jorge Fernández y Laura Moure estrena su segunda edición cargada de novedades, música y grandes premios.

El veterano formato de Antena 3 mantiene la mecánica que lo ha convertido en un éxito, pero ha introducido tres nuevos gajos que prometen elevar la emoción y la estrategia: 'Se lo doy' y 'Me lo quedo', que permiten transferir o robar el dinero acumulado en el panel, y el explosivo 'Quiebra-5000-Quiebra', que ofrece la posibilidad de ganar 5.000 euros o perderlo todo en un solo giro.

Además, a medida que avance el programa se irán añadiendo hasta cuatro gajos de 25.000 euros. Si un concursante logra mantenerlos sin caer en quiebra, estos se transformarán en sobres de 25.000, 50.000, 75.000 o incluso 100.000 euros en la ruleta final, convirtiendo cada partida en una oportunidad de oro.

Completan la ruleta los gajos tradicionales —de 25 a 2.000 euros— junto a los clásicos 'Quiebra', 'Pierde turno' y 'Comodín'. Las vocales seguirán costando 300 euros, por lo que cada intento deberá medirse al milímetro.

La nueva temporada arrancó con la Prueba de Velocidad Musical, en la que los concursantes resuelven un panel con la letra de una canción mientras la banda interpreta el tema en directo. El ganador se lleva 1.000 euros y una dosis extra de energía para comenzar la noche.

Otra novedad es el Panel con Crono, en el que el tiempo se convierte en un desafío: las vocales son gratuitas y quien resuelva dentro del límite se lleva 2.000 euros.

Y como plato fuerte, llega la Triple Prueba Musical, en la que los jugadores deberán adivinar títulos de películas o series guiados por melodías tocadas en vivo. Cada panel vale 1.000 euros, pero si un concursante gana los tres, el premio se duplica hasta 6.000 euros.

