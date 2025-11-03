Las Provincias - Diario de noticias y actualidad Comunidad Valenciana

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Aemet anuncia que un frente frío barrerá de lluvias España y la Comunitat Valenciana esta semana
Logo Patrocinio
Gabriel Rufián. EP

Rufián, sobre Mazón: «Es un miserable, homicida y psicópata, seguramente me quedo corto»

El portavoz de ERC en el Congreso valora la dimisión del dirigente valenciano

J.Zarco

Valencia

Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:38

Comenta

Gabriel Rufián ha intervenido este lunes en el programa 'Directo al grano', presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE, y ha sido muy duro al valorar la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

«Lo primero que hay que decir una vez más es 'Mazón, a prisión'. Creo que es el grito que cualquier persona decente puede decir. Que se presente como una víctima más de todo esto mide al personaje. Se va demostrando lo que es, un inútil, un mentiroso, un incapaz, un homicida, yo creo que hay responsabilidades penales, y un psicópata», ha comenzado señalando.

El portavoz de ERC en el Congreso también ha valorado la presencia de Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la dana el pasado miércoles: «Hay gente que me dirá que me estoy pasando, pero me parece de psicópata plantarte en un funeral en el que no te quieren. Todo eso le llamo a Mazón y seguramente me quedo corto.

Rufián también ha sido muy contundente respecto a la posible baja médica del ya expresidente: «Ahora dicen que me ha dimitido, supongo que será en diferido porque no ha pronunciado la palabra dimisión. Dicen que quizá coge una baja médica, respetando mucho la salud mental, me parece que este es un miserable que va a aprovechar esto para librarse de las comisiones de investigación que hay en marcha, como por ejemplo en el Congreso».

Sobre los motivos de la dimisión, asegura que tiene que ver con una decisión a nivel nacional: «A nadie se le escapa que Mazón dimite un año después porque al Partido Popular y Feijóo le plantan encuestas en las que le dicen que esto les empieza afectar. Es así de miserable. Pasa de los abrazos y lo estás haciendo bien a esto. El PP siempre deshumaniza a las víctimas. Al final, la que gana es Ayuso porque es la que menos habla. Feijóo huele a casado».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Vilaplana sobre Mazón: «Me llamó la noche de la dana. Me dijo que era muy grave y que no supo nada durante la comida. Le pedí que no sacara mi nombre. Fui cobarde»
  2. 2 El Consejo de Informativos de TVE carga contra Gonzalo Miró por sus palabras sobre Mazón
  3. 3 Las frases de Mazón el día de su dimisión: «Espero que se pueda distinguir entre un hombre que se ha equivocado y una mala persona»
  4. 4 A prisión la conductora del accidente mortal en el puerto de Gandia
  5. 5

    Mazón anuncia su dimisión: «Sé que cometí errores y viviré con ellos toda mi vida»
  6. 6

    Los cuatro escenarios que maneja el PPCV para superar la crisis por la salida de Mazón
  7. 7 Mazón anuncia que comparecerá este lunes para aclarar su futuro
  8. 8 La Policía detiene en Valencia a una empleada del hogar que robaba joyas en la casa donde trabajaba
  9. 9

    La madre de Juanjo, la sociedad musical y el juego del gato y del ratón: esperando a Maribel en Catarroja
  10. 10

    Vilaplana: «Me han llegado a extorsionar diciendo que había imágenes mías saliendo de casa de Mazón»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

lasprovincias Rufián, sobre Mazón: «Es un miserable, homicida y psicópata, seguramente me quedo corto»

Rufián, sobre Mazón: «Es un miserable, homicida y psicópata, seguramente me quedo corto»