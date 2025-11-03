Rufián, sobre Mazón: «Es un miserable, homicida y psicópata, seguramente me quedo corto»

J.Zarco Valencia Lunes, 3 de noviembre 2025, 17:38 | Actualizado 18:04h. Comenta Compartir

Gabriel Rufián ha intervenido este lunes en el programa 'Directo al grano', presentado por Marta Flich y Gonzalo Miró en TVE, y ha sido muy duro al valorar la dimisión de Carlos Mazón como presidente de la Generalitat.

«Lo primero que hay que decir una vez más es 'Mazón, a prisión'. Creo que es el grito que cualquier persona decente puede decir. Que se presente como una víctima más de todo esto mide al personaje. Se va demostrando lo que es, un inútil, un mentiroso, un incapaz, un homicida, yo creo que hay responsabilidades penales, y un psicópata», ha comenzado señalando.

El portavoz de ERC en el Congreso también ha valorado la presencia de Mazón en el funeral de Estado por las víctimas de la dana el pasado miércoles: «Hay gente que me dirá que me estoy pasando, pero me parece de psicópata plantarte en un funeral en el que no te quieren. Todo eso le llamo a Mazón y seguramente me quedo corto.

Rufián también ha sido muy contundente respecto a la posible baja médica del ya expresidente: «Ahora dicen que me ha dimitido, supongo que será en diferido porque no ha pronunciado la palabra dimisión. Dicen que quizá coge una baja médica, respetando mucho la salud mental, me parece que este es un miserable que va a aprovechar esto para librarse de las comisiones de investigación que hay en marcha, como por ejemplo en el Congreso».

Sobre los motivos de la dimisión, asegura que tiene que ver con una decisión a nivel nacional: «A nadie se le escapa que Mazón dimite un año después porque al Partido Popular y Feijóo le plantan encuestas en las que le dicen que esto les empieza afectar. Es así de miserable. Pasa de los abrazos y lo estás haciendo bien a esto. El PP siempre deshumaniza a las víctimas. Al final, la que gana es Ayuso porque es la que menos habla. Feijóo huele a casado».

