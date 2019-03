Rosa León gana 'Maestros de la Costura' Rosa León tras ser proclamada como ganadora. / RTVE La sevillana se alzó con la victoria del programa de TVE que busca al mejor modista 'amateur' de España JUANFRAN MORENO Jueves, 21 marzo 2019, 02:40

El reto no era fácil. Las finalistas de 'Maestros de la Costura' tuvieron que confeccionar un vestido de alfombra roja para el duelo final. La victoria estaba entre Rosa e Isabel. Pero el veredicto del jurado, formado por Lorenzo Caprile, María Escoté y Palomo Spain, fue unánime: Rosa León (Sevilla, 51 años) se llevó el maniquí de oro y, por lo tanto, ganó la segunda edición del 'talent show' de TVE que busca al mejor modista 'amateur' de España. La modelo Blanca Padilla lució el diseño ganador de la noche.

La andaluza llegó al concurso de La 1 casi de casualidad. Tras no poder presentarse a la primera edición por enfermedad - superó un cáncer de mamá -, Rosa se presentó al 'casting' del programa obligada por sus dos hijas. Aficionada a la costura desde los 7 años, se ha dedicado profesionalmente a la decoración además de colaborar con una fundación de madres del barrio sevillano de Las Tres Mil Viviendas, donde enseñaba a coser a personas sin recursos.

Para la prueba final de 150 minutos de duración, Rosa apostó por un diseño de elaboración propia inspirado en su madre y sus dos hijas. Un vestido de raso duquesa «muy elegante, para dejar ver la belleza de la mujer», según la aprendiz, que contó con el beneplácito de Caprile por el riesgo del tejido utilizado. «Es ambicioso y arriesgado. El raso duquesa es un tejido delicado que has usado con maestría», alabó el diseñador.

La ganadora consiguió el maniquí de oro y un premio de 50.000 euros en metálico. También podrá exponer una colección cápsula a la venta en El Corte Inglés y acudirá a un curso de formación especializada en Diseño de Moda en el Centro Superior de Moda de Madrid de la Universidad Politécnica. «Es el premio de vida, el inicio para dedicarme a la costura de lleno», confesó Rosa, quien le dedicó la victoria a su madre: «Va por ella. La llevo siempre en el corazón».

Por su parte, Isabel Gomila consiguió la segunda plaza. La holandesa creó un vestido con lentejuelas y hombreras que no contó con el respaldo del jurado. Sin embargo, recibió un Diploma Vogue de Estilismo y Producción de Moda impartido por Condé Nast College Spain para continuar con su formación. Así, Amparito quedó en tercera posición y Toni fue cuarto. Ambos aprendices no superaron la prueba de exteriores que se desarrolló en Barcelona y que consistía en la reproducción de diferentes vestidos de novia de la firma Pronovias. Para esta tarea, los concursantes contaron con la ayuda de los actores Pepón Nieto, Fernando Tejero y Edu Soto.

Tras dos meses y medio y diez programas de emisión, 'Maestros de la Costura' cierra su taller por segunda vez. El formato, que produce Shine Iberia en colaboración con TVE, se estrenó el pasado 16 de enero con un 12% de cuota de pantalla y 1.416.000 espectadores. Ahora, la cadena pública reabrirá las cocinas de 'MasterChef', su programa estrella, para buscar en su séptima edición al mejor cocinero del país.