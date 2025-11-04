Reproches y límites fuera de control en 'La isla de las tentaciones': «Al siguiente te vas fuera» Sandra Barneda tiene que intervenir después que una de las chicas se saltase una de las normas del programa para encarar a su pareja

Tamara Villena Valencia Martes, 4 de noviembre 2025

'La isla de las tentaciones' arrancó este lunes 3 de noviembre su novena temporada y como ya avanzó Sandra Barneda, no deja a nadie indiferente. En su primera emisión las cinco parejas conocieron a sus tentadores y ya hubo tiempo para que alguno comenzara a estrechar su relación con alguna de las solteras.

Fue el caso de Rodri, pareja de Helena, que ya entró al programa enfadado con su novia por las supuestas faltas de respeto que ha tenido con él. En la primera fiesta en Villa Montaña, conectó con Olatz e incluso llegaron a meterse juntos en la piscina, lo que hizo saltar la primera alarma en la casa de las chicas.

Este martes llegaba el momento para que los tentadores se presentaran ante las parejas. Ese momento en el que sacan sus frases más ingeniosas y ponen el collar a aquellos novios o novias que más les han gustado. Y como era de esperar, dejaba momentos icónicos, pero también mucha tensión porque las chicas se enfrentaban a sus novios tras las dos alarmas que sonaron en la primera fiesta en Villa Playa.

La avalancha de reproches llega a punto en el que Sandra Barneda tiene que intervenir para pedir calma y tratar de rebajar los ánimos: «Por favor un poco de respeto y solo vais a hablar cuando os de la palabra. Sobre todo para las chicas», empieza la presentadora. La primera en estallar en Claudia, que estalla contra Gilbert por tontear con las chicas y le reprocha una cara de él que nunca ha visto. Él, por su parte, le dice que han acudido al programa a ponerse a prueba y que se calme.

Sandra tampoco dudaba en encararse con su novio Juanpi, echándole en cara que se riese al contar que ella vio un vídeo suyo manteniendo sexo con su ex: «¿Te ríes de mí en mi puta cara?¿Te hace gracia verme así?», le soltaba ella, a lo que él contestaba que se esperaba su reacción «porque ella es así».

Mientras Nieves también tenía reproches para su novio, Lorenzo, Claudia volvía a perder los papeles, llegando incluso a levantarse del asiento para ir a su novio y preguntarle quién era su tentadora favorita.

Un momento de tensión en el que Sandra Barneda intervenía rápidamente: «¿Te vas a controlar o te vas fuera? Hay unos límites que no se pueden traspasar y ya has pasado uno. Al siguiente te vas fuera», le aseguraba la presentadora.

Por si esto fuera poco, el bombazo de la noche llegaba con la nueva tentadora de la edición, Mari, una ex de Gilbert que ha terminado de sacar por completo de los nervios a Claudia: «Fuimos novios. Que sepas que se ha puesto a hacer la comida con mi madre y dormido en mi cama durante dos años», le decía a la chica. Mientras, el aludido negaba que hubieran tenido nada formal y aseguraba que estuvieron un año y medio viéndose.

Además, también se han incorporado al programa tres solteros VIP que entran a formar parte de la experiencia en Villa Playa y Villa Montaña: Gerard, Erika y Barranco, dos nombres conocidos ya en la 'La isla de las tentaciones' y un ex tronista de 'Mujeres, hombres y viceversa'.

El programa, como es habitual, cerraba con el avance de lo que veremos en su próxima emisión, en la que los reproches volverán a marcar la gala tanto para ellos como para ellas.