'La Promesa' incorpora a un actor de 'La que se avecina'

A. Pedroche Jueves, 27 de marzo 2025, 18:36 Comenta Compartir

Una de las series de sobremesa más exitosas de la actualidad es 'La Promesa'. La ficción de Televisión Española se encuentra en un momento clave. La semana pasada se produjo la muerte de Jana tras su asesinato. Se trataba de uno de los personajes principales. Como no podía ser de otra forma, tuvo consecuencias y la marquesa Cruz fue detenida como presunta autora del crimen. Sin embargo, Jana aseguró a Curro antes de morir que no fue la marquesa de Luján quien apretó el gatillo. Esto hace que las actrices que interpretan a estos dos personajes (Ana Garcés y Eva Martín) hayan abandonado la serie para siempre. Sin embargo, llega un nuevo fichaje.

Se trata de Álvaro Quintana. Viene a ponerse en la piel de Antoñito, el hijo de Simona, al que se le pondrá cara por primera vez. Su primera aparición en el serial de Bambú se produjo el pasado viernes. Antonio ha llegado al refugio del padre Samuel hace tan solo unos días, aunque no era la primera vez que estaba allí. Ha estado entrando y saliendo del lugar continuamente. Sin embargo, su conflictiva personalidad le coloca en el punto de mira del sacerdote.

Tras un sermón de Samuel, Antonio ha abierto su corazón y hemos podido descubrir la razón de su controvertido comportamiento ayer lunes en su primer gran diálogo: «Nunca antes me habían tratado así. Ni siquiera mi madre. Ella me abandonó cuando yo era muy pequeño. Y ahora también me ha abandonado mi mujer. El mundo entero me desprecia».

Sin saber aún que es hijo de Simona, la cocinera de La Promesa, Samuel le ayudará a encontrar trabajo y le dará refugio hasta que lo necesite.

Álvaro Quintana llega a #LaPromesa para interpretar a Antonio ¡Bienvenido a la familia! 😍 pic.twitter.com/FMBFbwRkxA — La Promesa (@lapromesa_tve) March 25, 2025

Otros papeles en series de renombre

Álvaro Quintana (34 años) tiene una consolidada carrera en televisión pese a su corta edad. Ha aparecido en ficciones muy conocidas como 'La que se avecina', 'Cuéntame cómo pasó', 'El Ministerio del Tiempo', 'El secreto de Puente Viejo' o 'Centro Médico'.

Sin embargo, es conocido principalmente por su papel en 'Acacias 38'. Durante más de 850 capítulos interpretó a Antoñito, un bala perdida que nada más llegar queda prendado de Lolita, una de las criadas, mientras que él era hijo de los Palacios, una de las familias mejor posicionadas del barrio. Elegante y con mucha labia era capaz de ganarse a cualquiera, siempre estaba metido en algún lío.

Ahora viene a interpretar a otro Antonio. Está por ver si llega a reencontrase con su madre y si su estancia en 'La Promesa' es temporal o se gana un hueco en el reparto habitual de la serie'.

Temas

Televisión