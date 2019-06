Programación en el Día de la Música

Con motivo del Día de la Música, 'La hora musa' regresa hoy a La 2 a las 22.05 horas con una ración especial. Para ello, el programa de TVE cuenta con la participación de Zahara y la mítica banda de rock asturiana Ilegales. Además, ambas cuentan con cameos especiales que se suman a la fiesta musical, como Josele Santiago y Maika Makovski, presentadora del programa. Por su parte, DMax emite a partir de las diez de la noche dos documentales protagonizados por Queen: 'Freddie Mercury: the great pretender' y, a continuación, 'Queen: Days of our lives'.