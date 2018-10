El profesor valenciano de OT: «Canto muy mal, me sale cada gallo...» Rubén Salvador es el profesor de bailes de salón en la academia de 'OT'. / TVE Rubén Salvador enseña bailes de salón en la academia: «La motivación de los concursantes facilita mucho las clases» ELENA MARTÍN Miércoles, 3 octubre 2018, 01:11

Rubén Salvador (Valencia, 25 años) es el profesor de bailes de salón de 'OT' y uno de los fichajes de esta nueva entrega del talent show (TVE, hoy a las 22.30 horas). Rubén comenzó a bailar a los cinco años y desde entonces ha ganado siete campeonatos de bailes de salón en la Comunidad Valenciana, y en 2008 se coronó Campeón de España de Junior Latino. Salvador vive un momento dulce enseñando a bailar a los concursantes, pero ha estudiado auxiliar de enfermería por si alguna vez necesita un plan B. - ¿Qué dificultades ha tenido que pasar para poder dedicarse a los bailes de salón? - El baile es un deporte muy sacrificado porque requiere de tu propio esfuerzo. Son muchas horas de entrenamientos, ensayos, viajes y competiciones. Varias veces he tenido que hacer los deberes de madrugada o renunciar a planes con mis amigos por estar ensayando o compitiendo. - ¿Cuál es su mejor recuerdo? - Cada uno de los resultados importantes que he conseguido. En esos momentos es cuando el esfuerzo económico que han hecho tus padres en tu formación y tu propio sacrificio se ven recompensados. - ¿Y el peor?

- Las lesiones. Afortunadamente, no he tenido muchas durante mi carrera deportiva, pero cuando me operaron del hombro, por ejemplo, tuve que estar seis meses sin bailar.

- ¿Cuál es su estilo de baile preferido?

- Me gustan todos, porque cada uno tiene su propia esencia. Durante mi carrera he conseguido mejores resultados en los bailes latinos, pero me siento más cómodo en los bailes de ritmos estándar.

- ¿Fue 'Bailando con las estrellas' su primera aparición como bailarín en un programa de televisión?

- Anteriormente me había presentado a concursos como 'Factor X', en Cuatro, o los 'Premios Veo Veo', con Teresa Rabal; pero como bailarín profesional sí que fue la primera.

- ¿Cómo le propusieron unirse al grupo de profesores de 'OT'?

-Durante 'Bailando con las estrellas' nos llevaron un par de veces a ver la futura academia. Cuando acabó el programa, me llamaron de Gestmusic y me ofrecieron ser profe de 'OT'. Dije que sí sin pensármelo dos veces.

- ¿Por qué el baile es importante para un cantante?

- Lo que buscamos en 'OT' no es simplemente una buena voz, sino formar a un artista completo. Para llegar a esto, los concursantes necesitan soltura y contagiar su energía al público. La canción puede ser bonita, pero tienes que saber expresarla, tanto a nivel vocal como corporal. Además, el baile les puede ayudar a mejorar su estado de ánimo y su autoestima, así como a luchar contra sus inseguridades.

- ¿Podría destacar a algún concursante con facilidad para el baile?

- Lo cierto es que la mayoría se mueven bastante bien. Me llevé una gran sorpresa así que no puedo decir ningún nombre.

- ¿Va a compaginar este trabajo con otras cosas?

- Lo estoy compaginando con mi

trabajo de animador de eventos y con un Grado Superior de Radioterapia y Dosimetría. Siempre es bueno tener un plan B. ¿Y si mañana me lesiono y no puedo vivir del baile? He estudiado auxiliar de enfermería y ahora he querido combinarlo con algo más.

- En el baile se defiende divinamente, ¿qué tal se le da cantar?

- (Risas). Cantar se me da muy mal. Realmente me gustaría que los concursantes me enseñaran algo, aunque sea básico, porque me sale cada gallo...