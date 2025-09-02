La presentadora valenciana que ficha por el informativo de laSexta Atresmedia arranca su nueva temporada con una incorporación para sus noticias del fin de semana

Tamara Villena Valencia Martes, 2 de septiembre 2025, 00:27

Septiembre es una temporada de movimientos en la parrilla televisiva, con programas que salen y otros que entran en plena campaña de las cadenas por encontrar formatos que funcionen y logren conquistar a la audiencia. Es habitual ver estrenos de nuevas apuestas en pleno 'prime time' y también rostros conocidos que saltan de un plató a otro, como es el caso de la presentadora valenciana que acaba de fichar por el informativo del fin de semana de laSexta.

Será Ana Cuesta, un rostro ya habitual en la cadena de Atresmedia, quien entre a formar parte de las 'Noticias Fin de semana' de laSexta tras la marcha de la periodista Cristina Villanueva. Será a partir del próximo 6 de septiembre cuando la valenciana tome el relevo de su compañera, que deja su puesto tras 19 años de trabajo.

La decisión demuestra la confianza que desde la dirección de informativos de la cadena, con César González Antón al frente, tiene en su propia cantera de periodistas, ascendiendo ahora a titular a una de las profesionales que lleva cubriendo diversas suplencias en la cadena desde 2014.

Ya lo decía ella misma en su último post de Instagram, donde compartía su década en la cadena: «Estos días cumplo 10 años informando en @lasexta», escribía la valenciana, de 40 años. La profesional es toda una experta en el campo de noticias de Atresmedia, donde ha trabajado tanto en los informativos como en el programa 'Al Rojo Vivo'.