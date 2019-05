«Soy el policía señorito del grupo» El actor Álvaro Cervantes, en su papel de agente de policía en la nueva serie de Mediaset. / mediaset Telecinco y Cuatro estrenan el lunes 'Brigada Costa del Sol'.«Hay personajes que dan para un 'spin-off'», dice Álvaro Cervantes, uno de sus protagonistas JULIÁN ALÍA Lunes, 6 mayo 2019, 00:23

Mediaset copará el lunes la programación de todo el 'prime time' de sus dos canales principales, Telecinco y Cuatro, con la llegada de 'Brigada Costa del Sol', «una serie clásica del género policíaco en el que un grupo de agentes, cada uno de su padre y de su madre, está destinado a entenderse para combatir el tráfico de drogas creciente en la Costa del Sol del año 1977», en palabras de Álvaro Cervantes (Barcelona, 29 años), que encarna a Leo Villa, uno de los protagonistas.

A partir de las 22.00 horas, arrancará en ambos canales la ficción creada por Pablo Barrera, Juanjo García y Fernando Bassi, que cuenta en su elenco con intérpretes de la talla de Hugo Silva, Miki Esparbé, Jesús Castro y Sara Sálamo, que acompañan al propio Cervantes. «El Torremolinos de esa época, lleno de luz y color, es una de las bazas de la ficción y, al tiempo, lo que la diferencia de otras sobre el narcotráfico», comenta el catalán respecto a 'Brigada Costa del Sol', que se suma a la amplia lista de producciones realizadas en los últimos años con la misma temática 'negra', como 'Breaking Bad', curiosamente, la que más ha disfrutado en su carrera el actor que dio vida a Carlos I de España y V de Alemania en 'Carlos, Rey Emperador'.

«Siempre te llevas algo de cada personaje, pero el de Carlos I ha sido para mí el rey»

- Llama bastante la atención el elenco. ¿Cómo ha sido compartir pantalla con ese grupo de actores?

- Una gozada. Juntarnos la 'brigada' era siempre una alegría. Nos lo hemos pasado muy bien grabando. Y el resto del reparto que conforma todo el crisol de personajes es espectacular. He descubierto a actores y actrices increíbles, y estoy seguro de que el público va a disfrutar mucho con ellos. Hay personajes que dan para un 'spin-off'.

- ¿Fue lo que le convenció para unirse al proyecto?

- De primeras, me hizo ilusión que estuviera Hugo, al que quiero y admiro. Habíamos trabajado anteriormente en dos ocasiones y me apetecía mucho repetir en una historia tan potente. Pablo Barrera, su creador, me habló del proyecto hace años y me interesó desde el minuto uno.

- ¿Qué puede decir del personaje Leo Villa?

- Mi personaje es el policía señorito del grupo, con una máscara de disfrutón pero que lleva la procesión por dentro. Va a encontrar en la brigada su auténtica familia.

- Nada que ver con Carlos I de España...

- No. Realmente, es un cambio de registro radical. El Emperador nunca se arrancó a mover las caderas en la pista como hace Leo Villa todas las noches en la discoteca Camelot.

De Tres Cantos al mundo

- ¿Diría que ese personaje histórico marcó un punto de inflexión en su carrera?

- Carlos I supuso para mí el gran reto. Sentir que fuimos capaces de contar una historia tan compleja a todos los niveles resultó muy gratificante.

- ¿Es también al que guarda más cariño?

- Guardo cariño a todos los personajes que he hecho, cada uno por alguna razón. Siempre te llevas algo de cada personaje, y en ocasiones te llevas mucho. Pero sí, podría decir que Carlos I ha sido el rey de todos ellos, y nunca mejor dicho.

- Esta serie cuenta con la participación de Netflix. ¿Cómo ha recibido la llegada de las nuevas plataformas?

- El hecho de que las plataformas hayan hecho que por fin los trabajos no tengan fronteras es una gran noticia. Ahora estás grabando en Tres Cantos para el mundo entero.