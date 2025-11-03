El polémico invitado que será entrevistado esta semana en 'El Hormiguero' Pablo Motos también recibirá en el plató de Antena 3 a tres reconocidos actores y un cantante español

'El Hormiguero' comienza una nueva semana en la parrilla de Antena 3 con el objetivo de consolidar su liderato en la batalla de audiencias que mantiene desde hace meses con 'La Revuelta' de David Broncano. Como ya es habitual, su presentador Pablo Motos ya ha adelantado previamente los famosos que pasarán por su mesa la semana del 3 al 6 de noviembre a partir de las 21:50 horas.

Así, esta semana pasarán por el plató de Antena 3 tres reconocidos actores, un cantante y el invitado al que se le ha etiquetado como el más «polémico» del programa por sus opiniones contundentes, su estilo crítico y su tendencia a «desahogarse» sobre temas cotidianos y actitudes sociales que no le gustan.

A continuación, detallamos los asistentes de cada día:

Lunes 3 de noviembre: Javier Cámara

Arranca la semana con la visita del actor Javier Cámara, quien acude para presentar su nueva serie, Yakarta, que se estrena en Movistar Plus+ el próximo 6 de noviembre. En esta nueva ficción, Cámara se mete en la piel de un desilusionado profesor de educación física, que antes fue ex jugador olímpico de bádminton, y que conocerá a una adolescente con un talento fuera de serie que le cambiará la vida.

Martes 4 de noviembre: Paula Echevarría y William Levy

La semana continúa con la visita de los actores William Levy y Paula Echevarría, quienes presentarán de Camino a Arcadia, la nueva serie que coprotagonizan y que se podrá ver en SkyShowtime a partir del 10 de noviembre. En esta historia, el protagonista vive en la ciudad canaria de Arcadia con su hijo y su nueva pareja, pero esconde un oscuro pasado violento en México.

Miércoles 5 de noviembre: Sergio Dalma

El miércoles será el turno del cantante Sergio Dalma, quien presentará su nuevo disco, Ritorno a Vía Dalma, que ve la luz el próximo 14 de noviembre. El artista vuelve a Italia en este nuevo trabajo donde recupera canciones de los autores italianos con más recorrido en España, como Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, Dalma se embarcará en una nueva gira a partir del año que viene.

Jueves 6 de noviembre: Juan del Val

La semana culminará con la visita del invitado más polémico, Juan del Val, quien acude para presentar su nueva novela, Vera, una historia de amor, por la que ha sido reconocido recientemente con el Premio Planeta 2025 y que estará disponible a la venta a partir del 5 de noviembre. En esta historia, del Val nos presenta a Vera, una mujer de la alta sociedad sevillana cuya vida cambia cuando conoce a Antonio, un chico de barrio. En palabras de su autor, su nuevo libro es una novela de amor verdadero en todas sus direcciones.

Juan del Val es uno de los invitados más polémicos de 'El Hormiguero' por sus opiniones contundentes, su estilo crítico y su tendencia a «desahogarse» sobre temas cotidianos y actitudes sociales que no le gustan. Sus comentarios a menudo provocan debate y críticas, ya sea por temas como los hábitos de consumo, la crianza de los hijos, su afición por el toreo o su opinión sobre el mundo de la cultura.